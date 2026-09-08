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ANTA SPORTS PRODUCTS
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD Chart 1 Jahr
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ANTA SPORTS PRODUCTS LTD8,230-0,89 %
CIGNA GROUP247,70+0,49 %
DELEK GROUP LTD ADR24,0000,00 %
MAPLE LEAF FOODS INC16,6000,00 %
PAREX RESOURCES INC18,055-0,22 %
PEPPER MONEY LIMITED1,0800,00 %
PERPETUAL EQUITY INVESTMENT COMPANY LIMITED0,715-2,72 %
REGIS HEALTHCARE LIMITED2,8000,00 %
VECTOR LIMITED2,3600,00 %
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