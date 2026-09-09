© Foto: AdobeStockHeftige Ausschläge gab es zuletzt beim Kupferpreis (COMEX) zu beobachten. Zunächst jagte das Industriemetall auf ein neues Rekordhoch, bevor es deutlich zurückkam. Wie geht es mit Kupfer weiter?
Enthaltene Werte: US0231351067,US35671D8570,US6516391066,US67066G1040,CA4436281022,US84265V1052,EU0009652XXX,CNE100000502,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,US30303M1027,CA46579R1047,XC0007924XXX,XC0005705XXX,XC0009656XXX,CA06849F1080Den vollständigen Artikel lesen
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