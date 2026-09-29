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WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM
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29.09.26 | 09:52
103,00 Euro
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NEWMONT CORPORATION Chart 1 Jahr
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NEWMONT CORPORATION 5-Tage-Chart
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102,80103,5009:59
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5-Tage-Chart
BARRICK MINING
BARRICK MINING CORPORATION Chart 1 Jahr
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BARRICK MINING CORPORATION36,400+0,69 %
NEWMONT CORPORATION103,00+0,84 %
PHENOM RESOURCES CORP0,2480,00 %
SSR MINING INC29,7800,00 %
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