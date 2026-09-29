Gold ist aktueller denn je. Anhaltende geopolitische Risiken und Inflationssorgen treiben Investoren verstärkt in den sicheren Hafen. Nach einem Rekordhoch von über 5.500 USD im Januar notiert die Unze trotz jüngster Korrektur Ende September bei rund 4.150 USD und damit weiterhin auf historisch hohem Niveau. Den etablierten Produzenten im US-Bundesstaat Nevada bringt dieses Preisumfeld gewaltige Cashflows, während gleichzeitig die operativen Kosten für den laufenden Abbau steigen. Diese Situation zwingt die großen Bergbaukonzerne zum Umsteuern und bietet agilen Explorationsunternehmen in derselben Region neue Chancen.
Enthaltene Werte: CA71743P1071,CA06849F1080,US6516391066,CA7847301032Den vollständigen Artikel lesen ...
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