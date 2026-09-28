Für die Newmont-Aktie ging es in den letzten Woche nur noch seitwärts und am Montagmorgen dreht der Kurs um -4% nach unten. Damit ist der Goldproduzent zum Wochenauftakt das Schlusslicht im S&P 500. Hat die Newmont-Aktie ihre besten Tage hinter sich und wie sollten Anleger sich nun positionieren? Das belastet den Goldpreis Grund für den Kursverlust der Newmont-Aktie zum Wochenbeginn ist der Goldpreis. Er gab am frühen Morgen um über -3% nach und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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