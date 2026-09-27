Der Goldpreis steht seit geraumer Zeit unter Druck. Die hohen Ölpreise schürten permanent Inflations- und Zinsängste. Das führte zum dramatischen Anstieg der Anleiherenditen. So jagten die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen zuletzt auf über 5,2 Prozent. Das ist ein Niveau, das man in den letzten 10 Jahren nicht gesehen hat. Die Renditen der nicht minder wichtigen 2-jährigen US-Staatsanleihen hatten bereits die Marke von 5 Prozent ins ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de