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LR

WKN: A40L1V | ISIN: US5128073062 | Ticker-Symbol: LAR0
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25.09.26 | 21:57
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Branche
Halbleiter
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LAM RESEARCH CORPORATION Chart 1 Jahr
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LAM RESEARCH CORPORATION 5-Tage-Chart
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ratgeberGELD.at
27.09.2026 23:39 Uhr
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(2)

Lam Research (LRCX): Wann fällt der Widerstand?

KI-Boom und Halbleiter-Erholung!

Rückblick

Nach einem starken Aufwärtstrend bis Ende Juni (Allzeithoch/Anstieg bis knapp 440 USD) durchlief die Aktie von Lam Research eine Konsolidierung mit Abwärts- und Seitwärtsbewegung. Im Bereich um 322 USD hat sich ein prägnanter Widerstand gebildet.

Lam Reserach-Aktie: Chart vom 25.09.2026, Kürzel: LRCX Kurs: 315.66 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie schiebt sich nach dem jüngsten Tief bei ca. 270 USD dynamisch an die Widerstandszone bei 322 USD heran. Das Ziel-Szenario deutet darauf hin, dass ein nachhaltiger Ausbruch über die Widerstandslinie weiteres Erholungspotenzial in Richtung 370 USD entfalten könnte.

Mögliches bärisches Szenario

Prallt der Kurs an der Widerstandslinie bei 322 USD ab, droht ein erneuter Rücksetzer in Richtung EMA 50. Danach wäre der nächste Anlaufpunkt der Bären das September-Tief.

Meinung

Lam Research ist einer der weltweit führenden Anbieter von Equipment für die Halbleiterherstellung (Spezialist für Ätz- und Bedampfungsverfahren / Wafer-Fabrication Equipment). Die Nachfrage nach Hochleistungs-Speicherchips (HBM - High Bandwidth Memory) und fortschrittlichen Logik-Chips treibt die Investitionen der Halbleiterhersteller (TSMC, Samsung, Micron). Der Halbleiter-Ausrüstungssektor erholt sich nach einer zyklischen Ausgabenpause schrittweise wieder, was sich im Chart widerspiegelt.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 394.46 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 3.20 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Lam Research ist neutral
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 27.09.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

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