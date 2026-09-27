Lam Research (LRCX): Wann fällt der Widerstand?

KI-Boom und Halbleiter-Erholung!

Rückblick

Nach einem starken Aufwärtstrend bis Ende Juni (Allzeithoch/Anstieg bis knapp 440 USD) durchlief die Aktie von Lam Research eine Konsolidierung mit Abwärts- und Seitwärtsbewegung. Im Bereich um 322 USD hat sich ein prägnanter Widerstand gebildet.

Lam Reserach-Aktie: Chart vom 25.09.2026, Kürzel: LRCX Kurs: 315.66 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie schiebt sich nach dem jüngsten Tief bei ca. 270 USD dynamisch an die Widerstandszone bei 322 USD heran. Das Ziel-Szenario deutet darauf hin, dass ein nachhaltiger Ausbruch über die Widerstandslinie weiteres Erholungspotenzial in Richtung 370 USD entfalten könnte.

Mögliches bärisches Szenario

Prallt der Kurs an der Widerstandslinie bei 322 USD ab, droht ein erneuter Rücksetzer in Richtung EMA 50. Danach wäre der nächste Anlaufpunkt der Bären das September-Tief.

Meinung

Lam Research ist einer der weltweit führenden Anbieter von Equipment für die Halbleiterherstellung (Spezialist für Ätz- und Bedampfungsverfahren / Wafer-Fabrication Equipment). Die Nachfrage nach Hochleistungs-Speicherchips (HBM - High Bandwidth Memory) und fortschrittlichen Logik-Chips treibt die Investitionen der Halbleiterhersteller (TSMC, Samsung, Micron). Der Halbleiter-Ausrüstungssektor erholt sich nach einer zyklischen Ausgabenpause schrittweise wieder, was sich im Chart widerspiegelt.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 394.46 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 3.20 Mrd. USD

Meine Meinung zu Lam Research ist neutral

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 27.09.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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