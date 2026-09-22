Drei Spezialisten, eine Lösung: Lumentum, Qualcomm und Corning wollen einen der größten Engpässe künftiger KI-Systeme lösen. Der Markt verteilt schon mal ordentlich Vorschusslorbeeren! Je größer KI-Systeme werden, desto größer wird ein Problem, das mit immer schnelleren Prozessoren allein nicht gelöst werden kann: Die Daten müssen auch zwischen den Chips bewegt werden. Genau hier wollen Lumentum, Qualcomm und Corning gemeinsam ansetzen. Auf der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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