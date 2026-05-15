Gold und Silber haben sich in den letzten Wochen als Krisenwährung gut behauptet. Investoren laufen diesen sicheren Hafen weiter an, denn weltweit wachsende Schuldenberge und immer größere geopolitische Konflikte prägen das Zeitgeschehen. Zentralbanken kaufen so viel Gold wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das große Bild stimmt also. Für Produzenten wie Barrick Mining und First Majestic bedeutet das sprudelnde Gewinne. Für Explorationsgesellschaften wie DRC Gold wirkt das hohe Goldpreisniveau bei fortschreitenden Projektentwicklungen als starker Hebel. Wo lauern die größten Chancen?Den vollständigen Artikel lesen ...
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