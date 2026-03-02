Wir alle erleben eine historische Goldpreisrally, die sowohl die Bilanzen etablierter Konzerne als auch die Strategien aufstrebender Explorer grundlegend verändert. Wie aus aktuellen Analysen von PwC und McKinsey hervorgeht, hat sich das Edelmetall von einem reinen Inflationsschutz zu einer strategischen Sicherheitsgarantie entwickelt. Prognosen der führenden Investmentbanken Goldman Sachs und J.P. Morgan halten im Zuge der anhaltenden Zentralbankkäufe und Währungsabwertungen einen rasanten Anstieg auf bis zu 6.300 USD pro Unze bis zum Ende des Jahres für möglich. Experten von State Street Global Advisors verweisen zusätzlich auf die ausufernde globale Schuldenkrise als primären Preistreiber für Edelmetalle. In dieser Phase markiert die Neuausrichtung von DRC Gold einen entscheidenden Wendepunkt in der Erschließung afrikanischer Goldreserven. Das Unternehmen hat durch eine bindende Vereinbarung Nizi in der Demokratischen Republik Kongo erworben. Damit positioniert sich der Explorer im renommierten Kilo-Moto-Grünsteingürtel in unmittelbarer Nachbarschaft zur Weltklasse-Mine Kibali, die als Joint Venture von AngloGold Ashanti, Barrick Mining und der staatlichen Gesellschaft SOKIMO betrieben wird, und nutzt die Sogwirkung der Branchenriesen für das eigene Wachstum.

