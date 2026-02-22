Anzeige
Mehr »
Sonntag, 22.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
NATO-Ostflanke LIVE: Lettland-Defence-Zertifikat! Diese Aktie öffnet die Tür zu bis zu 3 Mio. € Finanzierung
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM
Tradegate
20.02.26 | 21:50
104,16 Euro
+0,25 % +0,26
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
S&P 500
DAXglobal Gold Miners
1-Jahres-Chart
NEWMONT CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NEWMONT CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
102,90104,9821.02.
0,0000,00020.02.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALAMOS GOLD
ALAMOS GOLD INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALAMOS GOLD INC40,720+0,25 %
B2GOLD CORP4,562-0,15 %
BARRICK MINING CORPORATION40,655-0,12 %
FRANCO-NEVADA CORPORATION220,60-0,18 %
GOLD FIELDS LIMITED46,000+0,22 %
KINROSS GOLD CORPORATION28,480+0,39 %
NEWMONT CORPORATION104,16+0,25 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.