Die Nervosität an den Märkten bleibt hoch. Im Zuge der Angriffe Israels und der USA auf den Iran und dessen Gegenschläge gegen praktisch sämtliche Nachbarländer ging es mit den meisten Kursen weltweit erst einmal bergab. Auch der Goldpreis gab seither etwas nach. Allerdings zeigt er sich aktuell relativ stabil - vor allem angesichts der vorherigen Rally.Schließlich hat sich der Preis für eine Feinunze seit Februar 2024 zwischenzeitlich um mehr als 150 Prozent verteuert. Die aktuell laufende Konsolidierungsbewegung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
