Vancouver, BC, 24. Februar 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X45) ("Deep Sea Minerals" oder das "Unternehmen") - ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden spezialisiertes Unternehmen, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Förderung kritischer Rohstoffe in der Tiefsee legt - freut sich bekannt zu geben, dass der vom Unternehmen beim US Defense Industrial Base Consortium ("DIBC") eingereichte Antrag bewilligt wurde.

Das DIBC wird von Advanced Technology International ("ATI") im Auftrag des US-Kriegsministeriums ("DoW") verwaltet. Das DIBC sieht es als seine Aufgabe, die industrielle Verteidigungsbasis der Vereinigten Staaten weiter auszubauen und zu diversifizieren, privaten Unternehmen die Möglichkeit zu geben, mit der US-Regierung partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, nicht verwässernde Finanzierungen für wichtige Auftragnehmer bereitzustellen und der US-Regierung Zugang zu kommerziellen Lösungen für Verteidigungsanforderungen zu verschaffen.

Kritische Metalle gelten als essenziell für die industrielle Basis der US-Verteidigung, und die US-Regierung ist derzeit mit strategischen Plänen, Initiativen und Finanzierungsmöglichkeiten befasst, um den Zugang zu heimischen Produktionskapazitäten sowie zu inländischen Versorgungsquellen sicherzustellen.

"Es ist für uns eine große Ehre, vom DIBC aufgenommen zu werden. Wir betrachten unsere Mitgliedschaft als wichtigen Meilenstein im Rahmen der Umsetzung unserer strategischen Initiativen", erklärt James Deckelman, CEO von Deep Sea. "Wir sind der Ansicht, dass wir mit unserer Strategie und unserem Fokus auf die Bereitstellung kritischer Rohstoffe über die verantwortungsbewusste Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden dem DoW eine großartige Gelegenheit bieten, den Ausbau der heimischen Produktionskapazitäten für diese kritischen Metalle entsprechend zu forcieren. Wir freuen uns schon darauf, diese Initiativen gemeinsam mit den Vereinigten Staaten weiterzuentwickeln."

WEITERE UNTERNEHMENSUPDATES

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Erbringung von Marketingleistungen (die "Marketingvereinbarung") mit der Firma Capital Gain Media Inc. ("CGM") mit einer Laufzeit von vier Monaten ab dem 23. Februar 2026 abgeschlossen hat. Für seine Dienste erhält CGM ein Honorar in Höhe von 400.000 USD. Die Geschäftsadresse von CGM lautet 1111 West Hastings Street, 15. Stock, Vancouver, BC, V6E 2J3. Der Geschäftsführer Herr Graham Colmer ist unter der E-Mail-Adresse admin@capitalgainmedia.com erreichbar. CGM und seine Führungskräfte stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen.

ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Unterwasser-Mineralien befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralien durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineral-Assets gerichtet ist.

Die Strategie des Unternehmens ist auf die Identifizierung von Gebieten und geologischen Gegebenheiten mit potenziellem Vorkommen von polymetallischen Knollensystemen fokussiert, die bekanntermaßen Kombinationen von Metallen enthalten, die für die Verteidigung, die industrielle Fertigung, die Infrastruktur für saubere Energie, moderne Elektronik und Lieferketten im Bereich der künstlichen Intelligenz relevant sein könnten. Diese Meeresbodenressourcen stellen einen weitestgehend unerschlossenen Teil der globalen Mineralversorgung dar und rücken weltweit immer mehr ins Zentrum politischer, wissenschaftlicher und regulatorischer Aufmerksamkeit.

Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen erste Gespräche mit ausgewählten Regierungen und Behörden im Pazifikraum aufgenommen, um potenzielle Wege für zukünftige Explorationsinitiativen zu prüfen, vorbehaltlich der geltenden internationalen, nationalen und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.deepseamineralscorp.com

SOZIALE MEDIEN

Facebook: https://www.facebook.com/deepseacorp/

Instagram: https://www.instagram.com/deepseacorp

X: https://x.com/deepseacorp

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/deepseacorp

YouTube: https://www.youtube.com/@deepseacorp

IM NAMEN DES BOARDS

"James A. Deckelman"

James A. Deckelman, Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

James A. Deckelman

Chief Executive Officer

Tel.: 1-281-467-1279

E-Mail: info@deepseamineralscorp.com

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Aussagen über die Pläne, Ziele und Strategien des Unternehmens sowie die erwarteten Vorteile der Exploration und Erschließung von Unterwasser-Mineralvorkommen enthalten und unterliegen allen Risiken und Ungewissheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83131Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83131&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA24378A1012Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.