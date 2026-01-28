The following instruments on XETRA do have their first trading 28.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.01.2026
Aktien
1 CNE100007DW8 Shanghai Longcheer Technology Co. Ltd.
2 AU0000212078 Finder Energy Holdings Ltd.
3 CA46658Y1034 J2 Metals Inc.
4 CA6991301004 Paragon Advanced Labs Inc.
5 PG0000000656 Tolu Minerals Ltd.
6 CA24378A1012 Deep Sea Minerals Corp.
7 CA23347H1064 DRC Gold Corp.
8 CA7389271023 Power & Infrastructure Split Corp.
9 VGG866592014 Talon Metals Corp.
Anleihen/ETF/ETP
1 AU3CB0249928 BNG Bank N.V.
2 CA44932WAK68 Hyundai Capital Canada Inc.
3 XS3270973855 Inter-American Development Bank
4 XS3272371520 International Finance Corp.
5 AU3CB0305860 Westpac Banking Corp.
6 AU3CB0330413 African Development Bank
7 DE000DP9A539 DZ BANK AG
8 DE000DP9A521 DZ BANK AG
9 US05684BAF40 Bain Capital Specialty Finance Inc.
10 USP29595AG39 Comision Federal de Electricidad (CFE)
11 USP29595AF55 Comision Federal de Electricidad (CFE)
12 XS3276127514 MBH Bank Nyrt.
13 DE000NLB52S6 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
14 DE000NLB52T4 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
15 USU8897HAA69 TXNM Energy Inc.
16 XS3278764579 Investec PLC
17 CA68334ZAA45 Ontario, Provinz
18 IE000JEXZJT1 Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF
19 IE000W24OG76 Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF
20 IE000SCAG5Q1 Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF - EUR Hedged Acc
21 IE000FASRFS4 JPM Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF
22 IE000TWAN2K7 JPM Strategic Allocation Moderate Active UCITS ET
23 IE000MVWFDH1 JPM Strategic Allocation Growth Active UCITS ETF
24 SE0025159833 Virtune Sui ETP
