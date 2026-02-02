Der Nickelmarkt erlebt seit einiger Zeit eine Spaltung, die Investoren dazu zwingt, ihre Strategien zu überdenken: Auf den ersten Blick ist genug des wichtigen Industriemetalls vorhanden, da Indonesien die Märkte in der Vergangenheit mit Material aus seinen riesigen Laterit-Vorkommen geflutet hat. Doch dieser Schein trügt. Längst gibt es zwei Märkte für Nickel: Ein Markt für Massen-Nickel, das unter hohem Energieaufwand und mit fragwürdigen Umweltstandards vorwiegend in Indonesien produziert wird und ein Premium-Markt für hochreines, ESG-konformes Sulfid-Nickel, das für die Hochleistungsbatterien der westlichen Automobilindustrie unverzichtbar ist. Während die Preise an der London Metal Exchange (LME) durch das indonesische Überangebot gedeckelt werden, zahlen Strategen wie Tesla oder GM hinter verschlossenen Türen signifikante Aufschläge für Material, das nicht nur chemisch rein, sondern auch geopolitisch und ökologisch einwandfrei ist. In diesem exklusiven Club der nordamerikanischen Nickel-Projekte positioniert sich Power Metallic Mines als einer der spannendsten Werte. Mit seiner hochgradigen NISK-Entdeckung in Québec besetzt das Unternehmen genau jene Nische, die Donald Trump durch das US-Gesetz "One Big Beautiful Bill" zur Frage der nationalen Sicherheit erklärt hat.

