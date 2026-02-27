Der Rohstoffhunger der Welt hat sich grundlegend gewandelt. Was lange als reine Energiewende-Erzählung galt, entpuppt sich als technologischer Tsunami, der Metalle in nie gekannter Breite verschlingt. Während sich die Märkte von der alten Abhängigkeit einzelner Rohstoffe lösen entsteht ein neues Ökosystem, in dem Unternehmen mit breit gefächerten Förderportfolios zur entscheidenden Größe werden. Die Anzeichen verdichten sich, dass 2026 zum Jahr der Differenzierung wird - und jene Konzerne bevorzugt, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette aufgestellt sind. Wir sehen uns Branchengrößen wie Rio Tinto, den vielversprechenden Explorer Power Metallic Mines und dem Rohstoffhändler Glencore in diesem neuen Umfeld genauer an.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de