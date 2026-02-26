Daten sind der Rohstoff für die Entscheidungen von morgen. In einer Wirtschaft, in der Algorithmen und Large Language Models (LLMs) auf verifizierte und strukturierte Informationen angewiesen sind, bestimmt der Zugang zu hochwertigen Archiven die Wettbewerbsfähigkeit. Aspermont hat diese Notwendigkeit erkannt und vollzieht den Wandel von einem klassischen Medienhaus zu einem Technologieunternehmen im Bereich Data-Intelligence. Mit einem kumulierten Markenarchiv mit über 200 Jahren Bergbaugeschichte verfügt das Unternehmen über einen lückenlosen Datensatz zur globalen Rohstoffbranche. Mit der Plattform Mining-IQ digitalisiert Aspermont dieses historische Wissen und strukturiert es für KI-Anwendungen. Diese Neuausrichtung schließt die vierte technologische Entwicklungsphase des Unternehmens ab, die historisch auf den 180 Jahre langen Print-Publikationen sowie den Modellen Digital Media und Content-as-a-Service aufbaut. Die Qualität der Daten wird dabei durch mehr als 100 Fachjournalisten und Analysten gesichert, die den qualitativen Input für die Plattform liefern.

