Freitag, 13.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Dieser 37-Mio.-€-Goldentwickler sitzt auf einem möglichen $2-Milliarden-Projekt!!
WKN: A0NGFS | ISIN: AU000000ASP3 | Ticker-Symbol: 00W
Lang & Schwarz
13.03.26 | 07:39
0,873 Euro
-100,00 % -0,873
13.03.2026 06:46 Uhr
Daten statt Druckerschwärze: Das zweite Leben des Verlagshauses Aspermont

Ein australischer Pennystock ist vom Handel ausgesetzt. Diesmal ist das eine gute Nachricht. Denn der B2B-Fachverlag Aspermont vollzieht mit einem umgekehrten Aktiensplit und einem neuen Geschäftsmodell den Sprung vom Kellerkind zur Turnaround-Story. Analysten sehen das Kurspotenzial bei 5,00 australischen Dollar - dreimal so hoch wie der erwartete Eröffnungskurs nach Wiederaufnahme des Handels. Voraussichtlich kann das Papier bereits ab Montag wieder gekauft werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...

