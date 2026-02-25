Die Bergbauindustrie durchläuft eine Phase, die man als "Apple-Moment" der strategischen Metalle bezeichnen könnte. Ähnlich wie Apple vor zwei Jahrzehnten durch die Kombination von proprietärer Hardware und geschlossener Software-Architektur eine neue technologische Ära einläutete, besetzt Almonty Industries heute eine Schlüsselposition für die industrielle und militärische Souveränität der NATO. Während der Fokus der Öffentlichkeit lange Zeit auf der Digitalisierung lag, rücken nun kritische Rohstoffe ins Zentrum der geopolitischen Machtarchitektur. Wolfram ist in diesem Kontext für die moderne Rüstungs- und Halbleiterindustrie so unverzichtbar geworden, wie das Betriebssystem für Smartphones.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de