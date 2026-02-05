Was für eine Volatilität im Gold- und Silber-Sektor! Nach jahrelanger Seitwärtsbewegung sind die Edelmetalle seit Mitte 2025 auf dem Weg nach oben. Ende Januar erreichte Gold einen Preis von 5.600 USD und Silber markierte mit 122 USD den bislang höchsten Stand aller Zeiten. Nun sind die großen Produzenten wieder auf der Suche nach Projekten, denn man möchte den Ausstoß so schnell wie möglich erhöhen, um die massiv gestiegenen Spot- und Terminpreise abzuhandeln. Was des einen Freud ist des anderen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Online