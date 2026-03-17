Barrick Mining, vormals als Barrick Gold bekannt, gilt als einer der führenden Player im internationalen Rohstoffgeschäft. Nach einer beeindruckenden Aufwärtsbewegung im vergangenen Jahr steht das Unternehmen nun vor einer entscheidenden Bewährungsprobe: Die Aktie hat kürzlich die bedeutende 100-Tage-Linie unterschritten, ein technischer Indikator, der vielen Anlegern als Signal für eine mögliche Trendwende dient. Dieses Ereignis ist bemerkenswert, ...

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