Der Goldmarkt ist in den vergangenen Monaten in eine neue Phase eingetreten: Mit Goldpreisen, die sich stabil über der Marke von 5.000 USD pro Unze festgesetzt haben und zeitweise Spitzen von bis zu 6.300 USD erreichten, hat sich das Umfeld für Rohstoff-Investments grundlegend gewandelt. Erstklassige Jurisdiktionen sind auch angesichts der geopolitischen Umstände zur absoluten Notwendigkeit für Anleger und Bergbaukonzerne geworden. Nevada, das den weltweiten Spitzenplatz im Investment-Attractiveness-Index des Fraser Instituts eingenommen hat, gilt als erste Adresse für Investoren. Während Newmont und Barrick Mining durch ihr Joint-Venture Nevada Gold Mines die operative Förderung gemessen am Produktionsvolumen dominieren, rückt Lahontan Gold in den Fokus einer Konsolidierungswelle. Da die etablierten Minenbetreiber mit sinkenden Erzgraden kämpfen, bietet Lahontan mit dem Santa-Fe-Projekt eine ideale Kombination aus infrastruktureller Reife und explorativem Hebel. Unser Blick auf die Geschäftsmodelle zeigt, wie die Unternehmen diesen Marktzyklus nutzen.

Den vollständigen Artikel lesen ...