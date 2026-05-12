Die Aktie von Barrick Mining hat in den letzten Tagen deutlich zulegen können. Allein am Montag zog der Kurs um fast +9% an. Profitieren konnte der Titel dabei von den am Morgen vorgelegten Quartalszahlen. Sind die Ergebnisse wirklich so stark ausgefallen und was ist für die Aktie jetzt noch möglich? Umsatz und Gewinn explodieren Der drittgrößte Goldproduzent der Welt meldete für das erste Quartal 2026 einen deutlichen Sprung bei Umsatz, Gewinn und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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