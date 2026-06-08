Gold startet mit deutlichen Preisabschlägen in die neue Handelswoche. Das Preisbeben, das Ende der letzten Woche mit dem US-Arbeitsmarktbericht einsetzte, findet im frühen Montagshandel seine Fortsetzung. Der Rücksetzer unter die Marke von 4.300 US-Dollar lässt Gold nun ein Stück dichter an die psychologisch relevante Marke von 4.000 US-Dollar heranrücken.Ein Bruch der 4.000 US-Dollar wäre für Gold ein gewaltiger Rückschlag. Die Ambitionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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