Die Rekordjagd beim Goldpreis hat viele Anleger angelockt. Nach dem steilen Anstieg sei der Markt jedoch zunächst reif für eine Konsolidierung, sagt Kapitalmarktexperte Manfred Schlumberger bei wO TV.Der starke Kursanstieg des gelben Edelmetalls habe zuletzt zahlreiche private Anleger und Hedgefonds angezogen, erklärt Schlumberger,Leiter Kapitalmarktanalyse der Fürstlich Castell'schen Bank im Interview mit wallstreetONLINE. Nach einer derart dynamischen Bewegung seien Gewinnmitnahmen und schärfere Rücksetzer jedoch nicht ungewöhnlich. Trotz der hohen Bewertung hält Schlumberger Gold weiterhin für einen sinnvollen Krisenschutz im Portfolio. Der wichtigste Treiber der vergangenen Jahre …
Enthaltene Werte: US6516391066,XD0002747026,CA06849F1080Den vollständigen Artikel lesen
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