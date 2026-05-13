Explosives Kursziel! Verdopplungschance voraus! Warum Barrick Mining, Newmont Corp. jetzt rebounden und Desert Gold zum Kurssprung ansetzen könnten!

Man hat aufgrund vieler negativer Nachrichten das unmittelbare Gefühl, dass die Weltwirtschaft kurz vor dem Abgrund stehen könnte. Da kommt dann immer der Gedanke an das sicherste Asset der Geschichte. Gold hat sich in den vergangenen Monaten und Jahren mit lautem Getöse zurück gemeldet. In Zeiten globaler Instabilität blicken die Anleger verstärkt auf die großen Namen im Goldsektor, wie Barrick Mining und Newmont Corp, die nach ihren Hochs und danach folgend einer Konsolidierungsphase nun vor einem massiven Rebound stehen könnten. Doch während diese Gold-Größen für Stabilität sorgen, braut sich in Westafrika etwas für ein wenig spekulativere Geister zusammen. Desert Gold Ventures steht operativ unmittelbar vor dem Sprung zum Produzenten und liefert derzeit eine News-Dichte, die man nicht ignorieren sollte und jede News hat es in sich. Technisch gesehen scheint der Wert wie eine Bombe, bei der die Lunte bereits brennt, kurz vor dem großen Knall (positiv gesehen) zu stehen. In diesem Bericht analysieren wir, warum die Kombination aus fundamentaler Stärke der Branchenführer und der operativen Aufbruchstimmung bei einem Junior-Explorer derzeit eine der spannendsten Konstellationen am Rohstoffmarkt darstellt. Werden die ehrgeizigen Kursziele der Analysten von GBC bald bei Desert Gold zur Realität?

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