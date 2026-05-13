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Kann Inspiration Mining die nächste 1.000 % Chance werden? Das Bohrprogramm startet in wenigen Tagen
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zukunftsbilanzen.de
13.05.2026 06:46 Uhr
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Explosives Kursziel! Verdopplungschance voraus! Warum Barrick Mining, Newmont Corp. jetzt rebounden und Desert Gold zum Kurssprung ansetzen könnten!

Man hat aufgrund vieler negativer Nachrichten das unmittelbare Gefühl, dass die Weltwirtschaft kurz vor dem Abgrund stehen könnte. Da kommt dann immer der Gedanke an das sicherste Asset der Geschichte. Gold hat sich in den vergangenen Monaten und Jahren mit lautem Getöse zurück gemeldet. In Zeiten globaler Instabilität blicken die Anleger verstärkt auf die großen Namen im Goldsektor, wie Barrick Mining und Newmont Corp, die nach ihren Hochs und danach folgend einer Konsolidierungsphase nun vor einem massiven Rebound stehen könnten. Doch während diese Gold-Größen für Stabilität sorgen, braut sich in Westafrika etwas für ein wenig spekulativere Geister zusammen. Desert Gold Ventures steht operativ unmittelbar vor dem Sprung zum Produzenten und liefert derzeit eine News-Dichte, die man nicht ignorieren sollte und jede News hat es in sich. Technisch gesehen scheint der Wert wie eine Bombe, bei der die Lunte bereits brennt, kurz vor dem großen Knall (positiv gesehen) zu stehen. In diesem Bericht analysieren wir, warum die Kombination aus fundamentaler Stärke der Branchenführer und der operativen Aufbruchstimmung bei einem Junior-Explorer derzeit eine der spannendsten Konstellationen am Rohstoffmarkt darstellt. Werden die ehrgeizigen Kursziele der Analysten von GBC bald bei Desert Gold zur Realität?

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Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

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