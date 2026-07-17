Anzeige
Mehr »
Freitag, 17.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Wenn nationale Sicherheit in den Vorstandsetagen ankommt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003 | Ticker-Symbol: BMW
Xetra
16.07.26 | 17:35
58,32 Euro
-1,02 % -0,60
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
BMW AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BMW AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
58,4258,5207:18
58,4258,5007:18
zukunftsbilanzen.de
17.07.2026 06:46 Uhr
344 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Crash-Gefahr oder Kaufchance? SpaceX crasht, BMW mit Reboundchance und Desert Gold glänzt charttechnisch!

Die Lage im Nahen Osten hat sich weiter zugespitzt, die Angriffe rund um die Straße von Hormus lassen den Ölpreis steigen. Die Nordseesorte Brent lag zuletzt bei etwa 85 USD. Das sorgt für zusätzliche Unsicherheit an den Märkten. Wer aktuell nach guten Anlagen sucht, sollte deshalb nicht nur einzelne Aktien betrachten, sondern auch die politische Lage im Blick behalten. Im Folgenden schauen wir uns die aktuelle Situation bei 3 Aktien genauer an und zeigen, wo sich mögliche Chancen auftun könnten. Zum einen geht es um BMW. Das Unternehmen wird an der Börse derzeit recht niedrig bewertet und könnte vielleicht rebounden, während zum anderen SpaceX in eine Art Crashmodus übergegangen ist und mit fallenden Kursen kämpft. Sogar der IPO-Preis wurde unterschritten. Des weiteren schauen wir noch auf ein kleines Goldunternehmen in Westafrika, welches sich nahezu unabhängig von allem weiter entwickelt, bislang ohne großes Aufsehen. Liegt hier vielleicht eine große Chance und großes Potenzial?

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 zukunftsbilanzen.de
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.