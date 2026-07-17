Crash-Gefahr oder Kaufchance? SpaceX crasht, BMW mit Reboundchance und Desert Gold glänzt charttechnisch!

Die Lage im Nahen Osten hat sich weiter zugespitzt, die Angriffe rund um die Straße von Hormus lassen den Ölpreis steigen. Die Nordseesorte Brent lag zuletzt bei etwa 85 USD. Das sorgt für zusätzliche Unsicherheit an den Märkten. Wer aktuell nach guten Anlagen sucht, sollte deshalb nicht nur einzelne Aktien betrachten, sondern auch die politische Lage im Blick behalten. Im Folgenden schauen wir uns die aktuelle Situation bei 3 Aktien genauer an und zeigen, wo sich mögliche Chancen auftun könnten. Zum einen geht es um BMW. Das Unternehmen wird an der Börse derzeit recht niedrig bewertet und könnte vielleicht rebounden, während zum anderen SpaceX in eine Art Crashmodus übergegangen ist und mit fallenden Kursen kämpft. Sogar der IPO-Preis wurde unterschritten. Des weiteren schauen wir noch auf ein kleines Goldunternehmen in Westafrika, welches sich nahezu unabhängig von allem weiter entwickelt, bislang ohne großes Aufsehen. Liegt hier vielleicht eine große Chance und großes Potenzial?

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