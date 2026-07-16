Die BMW-Aktie versucht sich nach der deutlichen Schwächephase wieder zu stabilisieren. Leicht wird die Erholung allerdings nicht: Mit dem Bereich um 60,76 € wartet bereits der nächste wichtige Widerstand. Konzern verschärft den Sparkurs Operativ bleibt die Lage bei BMW angespannt. Besonders das Geschäft in China bereitet dem Autobauer weiterhin Probleme. Im zweiten Quartal gingen die weltweiten Auslieferungen um 4,9% zurück, während der Absatz in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de