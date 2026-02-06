GEWINNER IM MEGA-CRASH...: Historischer Silber-Schock! Rohstoff-Insider zerlegt den Crash und zeigt Chancen auf!

Anzeige / Werbung

Silber mit einem der heftigsten Tagesabstürze seit Jahrzehnten, Bitcoin unter Druck, Aktienmärkte in einer Distribution-Phase und im Hintergrund eine Fed-Agenda, die viele Anleger falsch einordnen.

Dieser Beitrag bewirbt ein Video zu Rohstoff-/Silbermärkten und dient der Information. Keine Anlageberatung.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

im ersten Teil der Analyse Teil sprechen Florian Kössler und Rohstoffstratege und herausgeber des Premium Börsenbriefs "Der Rohstoff-König" Björn Paffrath Klartext: Liquidität wird knapp und Volatilität ist zurück! Aber genau daraus entstehen die Chancen.

Wenn Rohstoffe angeblich "out" sind, warum trifft sich dann ausgerechnet Robert Friedland mit anderen Unternehmern im Weißen Haus mit Donald Trump? Robert Friedland ist der vielleicht beste "Rohstoff-Macher" unserer Zeit, ein Deal-Architekt, der aus Ideen Milliarden-Projekte formt und mit Diamond Fields (Voisey's Bay-Projekt) sowie Ivanhoe Mines (u.a. Oyu Tolgoi-Projekt, Kamoa-Kakula-Projekt) gleich mehrere der spektakulärsten Rohstoff-Erfolgsgeschichten der letzten Jahrzehnte geprägt hat!

Wenn so jemand im Weißen Haus auftaucht, dann hat das eine gewisse Tiefe und ist definitiv keine Randnotiz. Genau solche Bilder sind das Signal, das die meisten Anleger erst viel zu spät einordnen: Rohstoffe sind längst kein Nischenthema mehr, sondern Machtinstrumente, strategisch, politisch, kapitalgetrieben. Während vordergründig vom Crash gesprochen wird, laufen im Hintergrund die Gespräche über Reserven, Lieferketten und kritische Metalle.

Was das für Rohstoffe, Minenaktien und Ihre nächsten Schritte bedeutet, wird im folgenden Interview aufgezeigt. Deshalb jetzt hier das Video ansehen.

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=3Z9n_Yd8sEs&t=2706s

Das bekommen Sie im Interview, ohne Schönreden, aber dafür mit konkreten Marken & Ideen:

Silber-Crash: Was hinter der extremen Bewegung steckt und warum der Unterschied zwischen Papier- und physischem Markt jetzt entscheidend ist.

Bitcoin unter Druck: Warum BTC die Korrekturmechanik "vorweggenommen" haben könnte und wie man gestaffelt statt emotional agiert.

Fed-Neuausrichtung: Die neue Strategie (Bilanz runter, Zinsen runter?) - warum das kurzfristig Verunsicherung erzeugt und Märkte kippen können.

S&P 500: Distribution oder nur Pause? Szenarien, die auch Gold/Silber und Krypto mitziehen können.

Minenaktien & Royalties: Wo Performance generiert wird und wo Anleger an Verwässerung, Politik und operativen Risiken scheitern.

Energie-Rotation: Öl mit Boden-Signalen, Exxon auf neuen Hochs und was das über Kapitalflüsse verrät.

Politik-Faktor Rohstoffe: Robert Friedland im Weißen Haus - warum strategische Metalle längst auf höchster Ebene gespielt werden.

Warum Sie das jetzt sehen sollten?!

Dieses Gespräch ist kein "Rohstoff-Motivationsvideo". Es ist eine Handlungsanleitung für Stressphasen: Was tun, wenn Märkte intraday explodieren, Liquidität abzieht und Schlagzeilen die meisten Anleger in die falsche Richtung treiben? Genau hier liefern die beiden den Mehrwert: Struktur, Szenarien, Setups und klare Warnungen, wo es gefährlich wird (Mexiko/Afrika-Risiken, Sicherheitslage, politische Eingriffe, Finanzierung).

Und das Wichtigste: Die Analyse trennt sauber zwischen Trading-Setups (hoch volatil, klare Take-Profits) und langfristigen Kernpositionen (systematisches Akkumulieren und Disziplin).

Viel Spaß mit dem Interview und happy Trading,

Ihr

Jörg Schulte

Disclaimer/Hinweis: Inhalte dienen der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Rohstoffe, Minenaktien und Krypto sind hoch volatil und es bestehen erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust. Bitte eigenes Risikomanagement und eigene Prüfung.

