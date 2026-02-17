Anzeige / Werbung

Silber 2026: J.P. Morgan sieht "höheren Boden", aber unklare Obergrenze - Investmentnachfrage und Politik treiben die Volatilität, während Industriebedarf stützt und Substitution bei hohen Preisen zum Risiko wird.

Der Silbermarkt startete 2026 mit außergewöhnlicher Dynamik - und mit einer Frage, die selbst große Research-Häuser nur vorsichtig beantworten: Wie hoch kann der Silberpreis in diesem Umfeld tatsächlich steigen? Analysten von J.P. Morgan beschreiben in einer aktuellen Analyse ein Bild, das gleichzeitig nach stabilerer Basis und nach anhaltender Unsicherheit klingt. Demnach arbeitet sich Silber zwar an einen "höheren Boden" heran, doch die "Decke" bleibe unklar, weil sich Chancen und Risiken für die Preisbildung ungewöhnlich dicht überlagern.

Auffällig ist dabei, dass Silber 2026 stärker versucht, aus dem Schatten von Gold herauszutreten. Die Analysten verweisen auf extreme Schwankungen zu Jahresbeginn, in denen Silber zeitweise - gemessen an der Netto-Preissteigerung - sogar stärker zulegen konnte als Gold. Gleichzeitig bleibt das Verhältnis zwischen Gold- und Silberpreis ein wichtiger Taktgeber: In früheren Phasen sei das Gold-Silber-Verhältnis zeitweise über 100:1 gestiegen, aktuell liege es jedoch so nahe an den niedrigeren Niveaus wie seit rund 15 Jahren nicht mehr. Für Marktbeobachter ist das ein Signal, dass sich die Kräfteverhältnisse zwischen beiden Edelmetallen zumindest vorübergehend verschoben haben.

Höherer Boden statt Blase: J.P. Morgan bleibt konstruktiv für Silber - mit Kursziel 85 USD

