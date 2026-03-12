10. + 11. APRIL 2026: SILBER-ALARM IN HAMBURG! Jetzt GRATIS TICKETS sichern!

Anzeige / Werbung

Knappheit, Industrie-Boom und vier Silber-Storys, die Sie kennen sollten! Denn Silber ist längst nicht mehr nur Krisenmetall.

Silber ist auch Technologiemetall und genau diese Mischung macht den Sektor derzeit so spannend. Wer verstehen will, warum der Markt mittelfristig weiter Rückenwind haben sollte und welche Unternehmen davon profitieren, sollte die Rohstoffmesse Hamburg nicht verpassen.

Warum Hamburg extrem wichtig wird: Weil starke Rohstoff-Storys auf starke Köpfe und Anleger treffen. Die Keynote-Speaker Folker Hellmeyer, Florian Grummes, Björn Paffrath und Jan Willhöft stehen für Kompetenz, Marktkenntnis und präzise Einordnung in einem Umfeld, das für Anleger immer anspruchsvoller wird. Wer Orientierung statt Mainstream sucht, sollte sich diese Vorträge nicht entgehen lassen.

Gerade Silber steht vor einer entscheidenden Phase!

Silber rückt wieder stärker in den Fokus. Das liegt nicht nur an seiner Rolle als Edelmetall, sondern vor allem an seiner wachsenden Bedeutung für die Industrie. Der Markt wird zunehmend von zwei Kräften zugleich angetrieben: steigender technologischer Bedarf auf der einen Seite und ein Angebot, das trotz höherer Produktion weiter nicht locker genug wirkt, auf der anderen.

Genau daraus entsteht die Spannung. Laut Silver Institute erreichte die industrielle Silbernachfrage im Jahr 2024 mit 680,5 Millionen Unzen das vierte Rekordjahr in Folge. Gleichzeitig blieb der Markt im Defizit. Für 2026 wird sogar bereits das sechste Defizitjahr in Serie erwartet. Das ist keine Randnotiz, sondern die eigentliche Kernstory hinter Silber.

Hinzu kommt: Silber wird in immer mehr Zukunftsanwendungen gebraucht. Solar, Stromnetze, Elektrifizierung des Verkehrs, Leistungselektronik und Rechenzentren erhöhen die strukturelle Nachfrage. Besonders eindrucksvoll ist der Blick auf die Photovoltaik: Ihr Anteil an der industriellen Silbernachfrage ist innerhalb eines Jahrzehnts massiv gestiegen. Auch im Fahrzeugbereich bleibt die Stoßrichtung klar, denn Elektroautos verbrauchen im Schnitt deutlich mehr Silber als klassische Verbrenner.

Warum die Rohstoffmesse Hamburg am 10. Und 11. April 2026 ein Pflichttermin sein sollte!

Wer z.B. den Silbermarkt nur über den Preis betrachtet, sieht oft nur die halbe Geschichte. Spannend wird es erst dann, wenn man die Unternehmen dahinter direkt miteinander vergleicht: Wer hat schon operative Stellschrauben gedreht? Wer entwickelt sich Richtung Bau- oder Produktionsentscheidung? Wer könnte in einem stärkeren Marktumfeld besonders viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen? Genau dafür ist die Rohstoffmesse Hamburg interessant, nicht nur für Silber-Interessierte.

Die Messe findet am 10. und 11. April 2026 statt. Der Eintritt ist nach vorheriger Online-Registrierung kostenlos. Für Silberanleger besonders reizvoll: Mit Silver Tiger, Guanajuato Silver, Kuya Silver und Canuc Resources stehen gleich vier unterschiedliche Silbergeschichten auf der Ausstellerliste, vom fortgeschrittenen Entwickler bis zur spekulativen Entdeckungsstory.

Vier Silber-Namen, die in Hamburg besondere Aufmerksamkeit verdienen!

Silver Tiger (WKN: A2P4YL) bringt in Hamburg eine der markantesten Silberstorys mit. Das El-Tigre-Projekt in Sonora, Mexiko, hat 2026 mit einer neuen Untertage-PEA und einer aktualisierten Studie für die Stockwork-Zone geliefert. Besonders auffällig: die ausgewiesenen Nachsteuerwerte von 304 Millionen US-Dollar für die Untertage-Entwicklung und 456 Millionen US-Dollar für die Stockwork-Zone. Dazu kam im Februar eine abgeschlossene Finanzierung über rund 57,5 Millionen kanadische Dollar. Das ist die Art von Kombination, auf die Anleger achten: wirtschaftliche Substanz plus frisches Kapital.

Guanajuato Silver (WKN: A3CR38) steht eher für den produzierenden Bereich. Das Unternehmen hat im Januar die Übernahme der Bolanitos-Gold-Silber-Mine abgeschlossen und damit seine operative Basis weiter verbreitert. Hinzu kommt ein ehrgeiziges Bohrprogramm für 2026 über insgesamt rund 75.000 m, darunter etwa 30.000 Meter Infill-Bohrungen. Besonders stark wirkte Anfang Februar das Ressourcen-Update für Valenciana: Die abgeleiteten Silberäquivalent-Ressourcen stiegen dort auf 20,3 Millionen Unzen. Wer nach einer Story mit laufendem Betrieb und zusätzlichem Wachstum sucht, sollte hier genauer hinschauen.

Kuya Silver (A2QELV) bringt die Peru-Story mit und die wird zunehmend konkreter. Das Unternehmen meldete für Bethania ein Rekordquartal mit 1.999 Tonnen gefördertem mineralisiertem Material. Gleichzeitig wurde eine Finanzierung über 25,5 Millionen kanadische Dollar gesichert. Besonders spannend ist der Plan, die Camila-Anlage zu übernehmen, also genau jene Aufbereitung, die bereits Bethania-Material verarbeitet. Die derzeitige Kapazität von 150 Tonnen pro Tag könnte nach dem Ausbau auf 300 bis 350 Tonnen pro Tag steigen. Das ist Wachstum, das Anleger begeistert.

Canuc Resources (WKN: A14ZX4) ist die spekulativste Silberstory in dieser Runde und gerade das macht sie für viele Messebesucher interessant. Das Unternehmen hält 100 Prozent am San-Javier-Silver-Gold-Projekt in Sonora, Mexiko. Das Projekt umfasst 28 Claims über 1.052 Hektar. Canuc beschreibt das Zielmodell ausdrücklich als silberdominant. Für Anleger, die neben Produzenten und Entwicklern auch eine frühere Entdeckungsstory mit entsprechendem Kurspotenzial sehen wollen, dürfte Canuc in Hamburg ebenso zu den spannenderen Gesprächspartnern gehören.

Das eigentliche Signal: Silber ist nicht nur teuer, sondern wichtig!

Genau das könnte in den kommenden Quartalen den Unterschied machen. Ein Rohstoff, der gleichzeitig von Unsicherheit, Elektrifizierung und neuer Industrieinfrastruktur profitiert, hat eine andere Qualität als ein reines Krisenmetall. Silber sitzt an einer Schnittstelle, die Anleger kaum ignorieren können. Wenn die industrielle Nachfrage hoch bleibt und das Angebot nicht deutlich entspannter wird, dürfte der Sektor weiter im Fokus bleiben.

Die Rohstoffmesse Hamburg bietet deshalb mehr als nur einen Überblick. Sie gibt Anlegern die Chance, Managements und Storys direkt einzuordnen - und zwar bevor der Markt vielleicht wieder breiter über Silber spricht. Gerade diese frühe Einordnung ist oft der eigentliche Mehrwert einer solchen Veranstaltung.

Fazit:

Wer Silber im Jahr 2026 ernst nimmt, sollte Hamburg 2026 ernst nehmen. Knappheit, Industrie-Boom und mehrere spannende Silberunternehmen, neben Gold- und Baismetallunternehmen an einem Ort. Genauso sieht ein Pflichttermin für Anleger aus. Wer vorbereitet in den nächsten Silberzyklus gehen will, sollte sich jetzt seinen Zugang zur Messe sichern.

