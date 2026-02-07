Gold erholt sich nach einem starken Kursverfall deutlich, da Anleger wieder verstärkt auf Qualität setzen. Barrick, B2Gold und Tesoro Gold stehen dabei im Fokus.

Anzeige / Werbung

Nach einer der stärksten Edelmetallrallyes seit Jahrzehnten verzeichneten die Gold- und Silberpreise am Dienstag eine kräftige Erholung. Gold steuerte dabei auf den größten Tagesgewinn seit November 2008 zu, da Investoren nach einem aggressiven, gewinngetriebenen Ausverkauf wieder in den Markt einstiegen.

Der Gold-Spotpreis stieg um 5,5% auf 4.921,42 US-Dollar je Unze, nachdem er sich vom Einmonatstief am Montag bei 4.403,24 US-Dollar erholt hatte. Während das in der vergangenen Woche erreichte Niveau von 5.594,82 US-Dollar je Unze vorerst ein historisches Hoch bleibt, verdeutlicht die Geschwindigkeit der Erholung, dass die zugrunde liegende Investorennachfrage weiterhin intakt ist.

US-Gold-Futures zur Lieferung im April stiegen um 6,3% auf 4.945,60 US-Dollar je Unze.

Silber sprang um 9,2% auf 86,70 US-Dollar je Unze, nachdem es am Freitag einen Rekord-Tagesverlust von 27% erlitten hatte und am Montag weitere 6% gefallen war. Dies unterstreicht, in welchem Ausmaß Zwangsliquidationen und Gewinnmitnahmen kurzfristig die Fundamentaldaten überlagert hatten.

"Der Markt war nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Kevin Warsh als nächsten Vorsitzenden der Federal Reserve zu nominieren, überverkauft", sagte der quantitative Rohstoffanalyst Peter Fertig. "Was wir jetzt sehen, ist eine Gegenbewegung."

"Außerdem sehen wir, dass Investoren, die Gewinne realisiert haben, die Preise nun wieder als attraktiv für Käufe ansehen", fügte er hinzu.

Während Investoren erwarten, dass Warsh Zinssenkungen befürworten wird, rechnen sie zugleich mit einer strengeren Kontrolle der Bilanz der Federal Reserve - eine Politikmischung, die den US-Dollar in den letzten Handelssitzungen gestützt hat. Dennoch erklärten Analysten, dass die schnelle Erholung der Goldpreise darauf hindeutet, dass die übergeordneten Treiber des Bullenmarktes weiterhin bestehen.

Barrick Mining: Widerstandsfähigkeit trotz Volatilität

Für Großproduzenten ändert die jüngste Korrektur wenig am langfristigen Investmentargument. Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) bleibt gut positioniert, um kurzfristige Schwankungen zu bewältigen, gestützt durch Größe, hohe Anlagenqualität und disziplinierte Kapitalallokation.

Barricks Portfolio an erstklassigen Vermögenswerten ermöglicht die Generierung eines starken freien Cashflows über ein breites Spektrum von Goldpreisszenarien hinweg, während die Betriebskosten weiterhin deutlich unter den aktuellen Spotpreisen liegen. Da sich die Märkte von momentumgetriebenen Rallyes hin zu selektiveren und kapitalerhaltenden Strategien bewegen, bleibt diese Widerstandsfähigkeit für Investoren attraktiv.

Der jüngste Rückgang der Goldpreise dürfte daher Barricks Margen oder Bilanzstärke kaum wesentlich beeinträchtigen und unterstreicht seine Rolle als vergleichsweise risikoarmes Engagement im Goldsektor.

B2Gold: Cashflow-Hebel mit Wachstumsperspektive

Unter den mittelgroßen Produzenten hebt sich B2Gold (ISIN: CA11777Q2099) weiterhin durch operative Beständigkeit und eingebettetes Wachstum hervor.

Die jüngste Produktion übertraf die Erwartungen, gestützt durch starke Leistungen der Minen Fekola, Masbate und Otjikoto, während die Kosten trotz höherer Lizenzgebühren infolge stärker realisierter Goldpreise gut kontrolliert blieben.

Das Unternehmen hat außerdem die kommerzielle Produktion in seiner Goose-Mine in Kanada aufgenommen und damit eine wichtige Übergangsphase erreicht. Bis 2027 soll die Produktion auf rund 300.000 Unzen jährlich gesteigert werden, was für geografische Diversifizierung sorgt und das Produktionsprofil von B2Gold in einer Zeit verlängert, in der organisches Wachstum im Sektor zunehmend rar wird.

Mit solider Liquidität, starkem operativem Cashflow und einem klaren Pfad zum Schuldenabbau bleibt B2Gold gut positioniert, um attraktivere Aktionärsrenditen wiederherzustellen, sobald die kurzfristige Volatilität nachlässt.

Tesoro Gold: Volatilität schärft den Fokus auf Projektqualität

Für Entwickler rücken starke Schwankungen der Edelmetallpreise oft die Projektqualität und Wirtschaftlichkeit stärker in den Fokus der Investoren als reine Preisbewegungen. In diesem Umfeld hebt sich Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) weiterhin hervor, nachdem das Unternehmen seine aktualisierte Scoping-Studie für das El-Zorro-Goldprojekt in Chile veröffentlicht hat.

Die Studie skizziert ein deutlich verbessertes Entwicklungsszenario für die Ternera-Lagerstätte, die nun auf 1,8-2,0 Millionen Unzen geschätzt wird und El Zorro als größeres und langlebigeres Projekt positioniert als zuvor angenommen.

Entscheidend ist, dass das Projekt überzeugende Wirtschaftsdaten auf Basis eines Goldpreises von 2.750 US-Dollar je Unze liefert, deutlich unter den jüngsten Spotpreisniveaus. Bei diesem Preis berichtet Tesoro von einem Nettobarwert nach Steuern von 633 Millionen US-Dollar, der bei einem Spotpreis-Szenario von 3.300 US-Dollar je Unze auf 966 Millionen US-Dollar steigt.

Die jährliche Produktion wird über eine Minenlaufzeit von 13,5 Jahren auf etwa 111.000 Unzen prognostiziert, bei Gesamtförderkosten (AISC) von rund 1.870 Australischen Dollar je Unze, womit El Zorro im globalen Kostenvergleich wettbewerbsfähig positioniert ist. Die Investitionskosten vor Produktionsbeginn sind auf etwa 248 Millionen US-Dollar gestiegen, was eine größere und robustere Entwicklung mit höherem Durchsatz und längerer Lebensdauer widerspiegelt.

Über die Kerndaten hinaus profitiert El Zorro von niedriger Höhenlage, Nähe zu Straßen, Strom- und Wasserversorgung sowie günstiger Metallurgie - Faktoren, die das Umsetzungsrisiko im Vergleich zu vielen chilenischen Projekten reduzieren. Zudem bietet das Projekt Explorationspotenzial auf Distriktmaßstab entlang eines 20 Kilometer langen Korridors, nachdem Chiles erstes anerkanntes intrusion-related Goldsystem identifiziert wurde.

Eine Pause, keine Trendwende

Der dramatische Ausverkauf und die anschließende Erholung bei Silber erinnerten daran, wie schnell sich momentumgetriebene Trades in kleineren Märkten auflösen können. Dennoch deutet die rasche Erholung sowohl bei Gold als auch bei Silber darauf hin, dass die jüngste Korrektur eher eine Pause als eine Trendwende war.

Bei Edelmetallaktien verlagert sich der Fokus zunehmend auf Qualität. Große Produzenten wie Barrick bieten Stabilität, mittelgroße Unternehmen wie B2Gold liefern Cashflow-Hebel und Wachstum, während Entwickler wie Tesoro Gold durch klar definierte, wirtschaftlich robuste Projekte erhebliches Aufwärtspotenzial bieten.

In einer Welt, die weiterhin mit Schuldenausweitung, politischer Unsicherheit und geopolitischen Risiken konfrontiert ist, bleibt das Argument für Gold stark - auch wenn der weitere Weg voraussichtlich volatil bleiben wird.

Quellen:

https://www.reuters.com/world/india/gold-rebounds-more-than-3-after-sharp-selloff-2026-02-03

https://seekingalpha.com/article/4861735-b2golds-2026-should-give-investors-an-inflection-point

https://www.b2gold.com/news-media/news-releases/news-details/2025/B2Gold-Reports-Q3-2025-Results/default.aspx

Morgans Research report 20.01.2026

Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".?

----

Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Gold erholt sich nach einem starken Kursverfall deutlich, da Anleger wieder verstärkt auf Qualität setzen. Barrick, B2Gold und Tesoro Gold stehen dabei im Fokus. appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA11777Q2099,CA06849F1080,AU0000077208