Die Volatilität an den Märkten hat im Zuge der neuen kriegerischen Auseinandersetzungen auf der Welt sprunghaft zugelegt. Das zieht sich durch alle Assetklassen. Im Fokus des Anlegerinteresses stehen aktuell der Ölpreis und die Frage, welche realwirtschaftlichen Belastungen das hohe Preisniveau nach sich zieht. Dagegen präsentieren sich die Edelmetallpreise sehr robust. Bei einem Goldpreis von über 5.000 USD und einem Silberpreis von über 80 USD zeichnen sich trotz steigender Kosten Rekordmargen für Produzenten wie Barrick und First Majestic ab. Noch renditeträchtiger erscheint ein Investment in die Explorationsgesellschaft Lahontan Gold, die 2027 mit der Produktion an den Start gehen will.Den vollständigen Artikel lesen ...
