Ergebnisse der Explorationsbohrungen unterstreichen das Potenzial für eine weitere Ausdehnung der Mineralressourcen

Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das "Unternehmen" oder "First Majestic") freut sich, die Ergebnisse eines erfolgreichen Explorationsprogramms 2025 in seiner Goldmine Jerritt Canyon ("Jerritt Canyon") in Nevada (USA) bekannt zu geben, darunter die Ziele Mahala, Javelin und Saval im Bergbaugebiet Smith-SSX-Saval. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Ergebnisse das Potenzial für eine Erweiterung der Goldmineralressourcen in Jerritt Canyon unterstreichen, um sowohl Tagebau- als auch Untertagebauressourcen einzuschließen.

"Der Erfolg unseres Bohrprogramms 2025 in Jerritt Canyon bestätigt erneut unser Vertrauen in das Potenzial dieses Bezirks", sagte Keith Neumeyer, CEO von First Majestic. "Angesichts der verbesserten Metallpreise hat unser Team seinen Fokus erweitert, um sowohl bekannte Untertageziele als auch Tagebaumöglichkeiten zu überprüfen, was zu ermutigenden Ergebnissen geführt hat. Die Ergebnisse des Explorationsprogramms 2025 unterstreichen einmal mehr das Potenzial für ein Wachstum der Mineralressourcen. Jerritt Canyon beherbergt ein bedeutendes Landpaket in Bezirksgröße von mehr als 30.000 Hektar, und wir waren schon immer davon überzeugt, dass die Erschließung des vollen Potenzials des Bezirks kontinuierliche Investitionen in die Exploration erfordert. Die Ergebnisse unseres Bohrprogramms 2025 sind ein wichtiger Schritt in Richtung dieser Vision."

HIGHLIGHTS DER EXPLORATION 2025

Im Jahr 2025 führte First Majestic eine umfangreiche Bohrkampagne in Jerritt Canyon mit insgesamt etwa 18.300 Metern ("m") in 57 Bohrungen durch. Das Programm wurde strategisch konzipiert, um neue goldmineralisierte Zonen unter ungünstigen "Deckgesteinen" zu erkunden und die Kontinuität der bekannten Mineralisierung über die Grenzen der bestehenden vermuteten Mineralressourcen entlang etablierter geologischer Trends hinaus zu bewerten. Zu den Zielen gehörten Gebiete, die ein Potenzial für einen tieferen Untertageabbau und/oder oberflächennahen Tagebau aufweisen.

Angesichts der Geschichte des Konzessionsgebietes, bei dem sowohl Tagebau- als auch Untertageabbau betrieben wurde, unterstreichen die Bohrergebnisse des Jahres 2025 das Potenzial für Mineralressourcen, die für beide Abbaumethoden geeignet sind: signifikante Untertage-Abschnitte sind durch eine Mindestlänge von 4,6 m und einen Cut-off-Goldgehalt ("Au") von 1,13 g/t definiert, während signifikante Tagebau-Abschnitte mindestens 9,1 m und einen Cut-off-Goldgehalt von 0,43 g/t Au erfordern (weitere Kriterien siehe Fußnoten in den Abschnittstabellen).

WICHTIGSTE HIGHLIGHTS DER BOHRUNGEN

#_Ref223703097 enthält eine Auswahl von Bohrungen mit bedeutenden Analyseergebnissen aus dem Bohrprogramm 2025 in Jerritt Canyon, und Abbildung 1 zeigt die Gebiete mit bedeutenden Goldbohrabschnitten im gesamten Bezirk.

Tabelle 1: Auswahl bedeutender Goldbohrlochabschnitte aus dem Bohrprogramm 2025 in Jerritt Canyon

Bohrloch Ziel Bedeutender Abschnitt von (m) bis (m) Gebohrte Länge (m) Metallgehalte MA-25-017 Mahala/Javelin 294,1 318,5 24,4 3,43 g/t Au MA-25-008 Mahala/Javelin 137,2 144,8 7,6 9,43 g/t Au MA-25-009 Mahala/Javelin 141,7 160 18,3 2,23 g/t Au MA-25-008 Mahala/Javelin 161,5 179,8 18,3 2,19 g/t Au SC-25-003 Saval 195,1 246,9 51,8 1,48 g/t Au

Hinweis: Die wahre Mächtigkeit ist aufgrund der ungewissen Ausrichtung der Mineralisierung derzeit nicht bekannt. Angesichts der überwiegend subhorizontalen stratigraphischen Kontrollen und der nahezu vertikalen Bohrungen von der Oberfläche aus ist jedoch nicht zu erwarten, dass die wahre Mächtigkeit wesentlich von der Bohrlänge abweicht.

Abbildung 1: Karte des Bezirks Jerritt Canyon - Bereiche mit bedeutenden Goldbohrabschnitten sind hervorgehoben.

Mahala bis Javelin - Erweiterungskorridor

Die Ziele Mahala und Javelin befinden sich zwischen den Untertagebergwerken Smith und SSX. Siehe Abbildung 2 unten, in der das Gebiet von Interesse ("AOI") dargestellt ist. Mahala ist eines der größeren bekannten Gebiete mit vermuteten Mineralressourcen in diesem Bezirk, und es besteht eine modellierte geologische Kontinuität zwischen Mahala und Javelin. Im Jahr 2023 ergaben die Bohrungen bei Javelin mehrere bedeutende Abschnitte, darunter 8,76 g/t Au über 15,2 m (Bohrung SMI-230011) und 7,44 g/t Au über 15,7 m (Bohrung SMI-230013), wie 2024 berichtet wurde (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. Februar 2024). Eine Anfang 2025 abgeschlossene detaillierte Überprüfung ergab Expansionspotenzial für beide Ziele innerhalb eines Gebiets von etwa 600 m x 600 m. Die Überprüfung hob auch mögliche Zunahmen der interpretierten Mächtigkeit der Goldmineralisierung bei Javelin hervor.

Abbildung 2: Lageplan Saval / SSX / Mahala / Javelin / Smith

Javelin

Eine Überprüfung des Zielgebiets Javelin ergab, dass frühere Bohrungen, die unter Tage niedergebracht wurden, die Mineralisierung in Winkeln durchteuft haben, die nahezu parallel zu den Mineralisierungskontrollen verliefen. Folglich konnte die tatsächliche Mächtigkeit der Mineralisierung nicht genau bestimmt werden, was auf ein Potenzial für eine Aufwärtskorrektur der Ressourcenschätzung hindeutet. Im Rahmen des Bohrprogramms 2025 wurde das Zielgebiet von der Oberfläche aus untersucht, wobei Bohrungen in nahezu senkrechten Winkeln zum interpretierten Goldmineralisierungstrend niedergebracht wurden.

Die Bohrung MA-25-008, die erste im Rahmen des Programms fertiggestellte Bohrung, lieferte geologische Ergebnisse und Analyseergebnisse, die darauf hindeuten, dass die Goldzone von Interesse mächtiger ist als zuvor modelliert. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse wurden drei zusätzliche Step-out-Bohrungen niedergebracht, um die laterale Kontinuität zu überprüfen: MA-25-009 zielte auf die Kontinuität in nordwestlicher Richtung ab, MA-25-010 überprüfte die Kontinuität in südlicher Richtung und MA-25-011 überprüfte die Kontinuität in südöstlicher Richtung. Mit Ausnahme von MA-25-010 durchteuften alle Bohrungen bedeutende Abschnitte der Goldmineralisierung, was die interpretierte Kontinuität des Systems bestätigt. Die Ergebnisse des Programms sind in der Draufsicht in Abbildung 3 und im Profilschnitt in Abbildung 4 unten dargestellt.

Abbildung 3: Draufsicht auf den Mahala/Javelin-Korridor mit Lage der Profilschnitte A bis A' und B bis B'

Abbildung 4: Profilschnitt Javelin A bis A' mit Bohrungen 2025 (siehe Abbildung 3 mit Profilschnittdefinition). Sektionsprojektion beträgt +/- 100 m.

Mahala

Die Überprüfung des Zielgebiets Mahala zeigt, dass das zuvor definierte AOI das Potenzial hat, sich entlang der prognostizierten goldmineralisierten Trends auszudehnen. Die derzeit definierten Ressourcen von Mahala sind überwiegend unterhalb des interpretierten Grundwasserspiegels modelliert; jedoch hat die geologische Modellierung das Potenzial für eine Ausdehnung der Mineralisierung nach Osten identifiziert, wo die Stratigrafie über den bekannten Grundwasserspiegel hinausragt.

Zwei Bohrungen wurden niedergebracht, um dieses Erweiterungspotenzial nach Osten in Richtung des Ziels Javelin und nach Norden zu überprüfen. Die Bohrung MA-25-017, die etwa 200 m östlich der bekannten Ressourcengrenze von Mahala angesetzt wurde, durchteufte eine breit disseminierte Mineralisierung von 47,2 m mit einem Gehalt von 2,75 g/t Au, einschließlich zweier separater hochgradiger Abschnitte von 24,4 m mit 3,44 g/t Au und 10,7 m mit 3,17 g/t Au (siehe Abbildung 5 unten mit Profilschnittdetails). Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Goldmineralisierung Mahala in östlicher Richtung zum Zielgebiet Javelin hin offen bleibt.

Abbildung 5: Mahala / Javelin B bis B' Profilschnitt (siehe Abbildung 3 mit Profilschnittdefinition). Sektionsprojektion +/- 100 m

Historisches Tagebauziel Saval

Ein zusätzliches AOI in der Nähe der Mine konzentrierte sich auf eine oberflächennahe Mineralisierung in der Umgebung der historischen Tagebaugruben Saval. Die Lagerstätte zeichnet sich durch eine strukturell kontrollierte, stratigrafisch begrenzte Mineralisierung des Carlin-Typs aus. Siehe Abbildung 6 unten, die das AOI mit der Lage der Bohrungen 2025 zeigt.

Dieser geologische Rahmen steht mit breiten, niedrig- bis hochgradigen, subhorizontalen mineralisierten Zonen in Zusammenhang, die sich für oberflächennahe Tagebaumethoden eignen. Eine gezielte Überprüfung rund um die zuvor leergeförderten Tagebaugruben Saval zeigte Lücken in der historischen Bohrabdeckung entlang der interpretierten mineralisierten Trends.

Das Bohrprogramm 2025 untersuchte das Potenzial für oberflächennahe Mineralisierungen innerhalb dieser offenen Trends und bewertete die Möglichkeiten für eine Erweiterung neben den historischen Abbaustätten. Mehrere Bohrungen, die im historischen Tagebaugebiet West Saval niedergebracht wurden, durchteuften oberflächennahe, breite Abschnitte mit niedriggradiger Goldmineralisierung.

Abbildung 6: Draufsicht auf Korridor der historischen Tagebaugrube Saval bis SSX Gridiron mit Profilschnittslinie A-A'

Im historischen Tagebau East Saval durchteufte die Bohrung SC-25-003 einen bedeutenden Abschnitt von 51,8 m mit einem Gehalt von 1,48 g/t Au, einschließlich eines höhergradigen Abschnitts von 12,2 m mit 3,23 g/t Au. Die geologische Kontinuität dieses Abschnitts ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss. Die Mineralisierung könnte eine Verbindung zum untertägigen Zielgebiet SSX Gridiron darstellen oder alternativ eine östliche Erweiterung des mineralisierten Trends von Saval sein. Siehe Abbildung 7 unten für einen Profilschnitt mit den Ergebnissen. Weitere Bohrungen sind erforderlich, um die Geometrie und Kontinuität dieser Zone besser eingrenzen zu können.

Abbildung 7 - Profilschnitt East Saval (siehe Abbildung 6 für die Profilschnittdefinition). Sektionsmächtigkeit +/- 50 m

Tabelle 2: Zusammenfassung der bedeutenden potenziell untertägigen Goldbohrlochabschnitte in Jerritt Canyon

Bohrloch Ziel Zieltyp Bedeutender Abschnitt von bis Abschnittslänge Au (m) (m) (m) (g/t) GH-25-001 Boilermaker Bohrgetestet 128,0 132,6 4,6 1,37 GH-25-003 Boilermaker Bohrgetestet 144,8 149,4 4,6 1,66 GH-25-005 Murray Bohrgetestet 114,3 118,9 4,6 1,75 GH-25-005 (2) Murray Bohrgetestet 131,1 141,7 10,7 1,83 GR-25-003 Murray Bohrgetestet 332,2 336,8 4,6 4,56 GR-25-003 (inkl.) Murray Bohrgetestet 333,8 335,3 1,5 12,30 MA-25-002 Blackjack Bohrgetestet 265,2 269,8 4,6 1,66 MA-25-002 (2) Blackjack Bohrgetestet 281,9 292,6 10,7 1,62 MA-25-008 Javelin Bohrgetestet 120,4 125,0 4,6 2,11 MA-25-008 (2) Javelin Bohrgetestet 137,2 144,8 7,6 9,43 MA-25-008 (inkl.) Javelin Bohrgetestet 138,7 143,3 4,6 12,60 MA-25-008 (3) Javelin Bohrgetestet 161,5 179,8 18,3 2,19 MA-25-008 (4) Javelin Bohrgetestet 182,9 196,6 13,7 2,07 MA-25-009 Javelin Bohrgetestet 147,8 166,1 18,3 2,23 MA-25-009 (2) Javelin Bohrgetestet 178,3 182,9 4,6 1,47 MA-25-009 (3) Javelin Bohrgetestet 193,5 198,1 4,6 2,90 MA-25-011 Javelin Bohrgetestet 158,5 164,6 6,1 3,93 MA-25-011 (2) Javelin Bohrgetestet 169,2 173,7 4,6 1,78 MA-25-017 SSX Mahala Bohrgetestet 294,1 318,5 24,4 3,44 MA-25-017 (2) SSX Mahala Bohrgetestet 324,6 335,3 10,7 3,17 MA-25-017 (3) SSX Mahala Bohrgetestet 347,5 352,0 4,6 1,95 US-25-002 USB Bohrgetestet 222,5 228,6 6,1 1,66 US-25-003 USB Bohrgetestet 167,6 175,3 7,6 1,88 WW-25-001 Murray Bohrgetestet 281,9 289,6 7,6 1,34 WC-25-004 Winter's Creek Bohrgetestet 117,3 125,0 7,7 6,25 WC-25-004 (inkl.) Winter's Creek Bohrgetestet 120,4 123,4 3,0 11,85 SC-25-003 Saval Expansion Bohrgetestet 211,8 219,5 7,6 1,88 SC-25-003 (2) Saval Expansion Bohrgetestet 228,6 240,8 12,2 3,23

Anmerkungen:

Alle Bohrlöcher sind Reverse-Circulation-Bohrlöcher ("RC"). Die angedeuteten Längen von "von" bis "bis" sind in Metern angegeben, die wahre Mächtigkeit des Abschnitts ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Einzelheiten zu den Bohrlochstandorten, Probentypen, Azimut, Neigung und Gesamttiefe finden Sie im Anhang zu dieser Pressemitteilung. Signifikante Abschnitte der Goldbohrlöcher wurden anhand der längengewichteten Durchschnittswerte der ungedeckelten Probenanalysen, eines Mindestgehalts von 1,13 g/t Au ("COG") und einer Mindestzusammenstellungslänge von 4,6 m (Mächtigkeit) zusammengesetzt. Maximal 4,6 m unterhalb des Mindest-COG wurden als interne Verdünnung zugelassen. Wo dies zur Erreichung der Mindestlänge erforderlich war, durfte eine einzelne Probe unterhalb des COG für kurze Intervalle zusammengesetzt werden. Wo vorhanden, werden einzelne Proben oder Abschnitte mit Analyseergebnissen von mehr als 10 g/t Au in jedem Abschnitt als "Inklusive" (einbeziehen) hervorgehoben.

Tabelle 3: Zusammenfassung der bedeutenden Goldbohrlochabschnitte mit Potenzial für den Tagebau in Jerritt Canyon

Bohrloch Ziel Zieltyp Bedeutender Abschnitt von bis Abschnittslänge Au (m) (m) (m) (g/t) GH-25-003 Boilermaker Bohrgetestet 155,4 169,2 13,7 0,84 GH-25-005 Murray Bohrgetestet 131,1 141,7 10,7 1,83 MA-25-002 Blackjack Bohrgetestet 262,1 292,6 30,5 1,13 MA-25-004 Blackjack Bohrgetestet 271,3 285,0 13,7 0,49 MA-25-005 Hades Bohrgetestet 271,3 281,9 10,7 0,55 MA-25-008 Javelin Bohrgetestet 120,4 129,5 9,1 1,41 MA-25-008 (2) Javelin Bohrgetestet 135,6 153,9 18,3 4,26 MA-25-008 (2 inkl.) Javelin Bohrgetestet 137,2 144,8 7,6 9,43 MA-25-008 (3) Javelin Bohrgetestet 157,0 204,2 47,2 1,66 MA-25-009 Javelin Bohrgetestet 143,3 167,6 24,4 1,85 MA-25-009 (2) Javelin Bohrgetestet 175,3 185,9 10,7 1,09 MA-25-009 (3) Javelin Bohrgetestet 193,5 207,3 13,7 1,43 MA-25-011 Javelin Bohrgetestet 158,5 173,7 15,2 2,14 MA-25-017 SSX Mahala Bohrgetestet 289,6 336,8 47,2 2,75 MA-25-017 (inkl.) SSX Mahala Bohrgetestet 303,3 307,9 4,6 5,32 US-25-002 USB Bohrgetestet 219,5 239,3 19,8 0,94 US-25-003 USB Bohrgetestet 167,6 184,4 16,8 1,14 WW-25-001 Murray Bohrgetestet 281,9 294,1 12,2 0,99 WC-25-004 Winter's Creek Bohrgetestet 117,4 126,5 9,1 5,25 WC-25-004 (inkl.) Winter's Creek Bohrgetestet 118,9 123,4 4,6 8,76 SC-25-003 Saval Expansion Bohrgetestet 195,1 246,9 51,8 1,48 SC-25-007 Saval Expansion Bohrgetestet 132,6 141,7 9,1 0,80 SC-25-008 Saval Expansion Bohrgetestet 106,7 118,9 12,2 0,81 SC-25-013 Saval Expansion Bohrgetestet 144,8 155,4 10,7 0,63 SC-25-014 Saval Expansion Bohrgetestet 103,6 114,3 10,7 0,46 SC-25-014 (2) Saval Expansion Bohrgetestet 120,4 129,5 9,1 0,49 SC-25-016 Saval Expansion Bohrgetestet 214,9 228,6 13,7 0,57

Anmerkungen:

Alle Bohrlöcher sind Reverse-Circulation-Bohrlöcher ("RC"). Die angedeuteten Längen von "von" bis "bis" sind in Metern angegeben, die wahre Mächtigkeit des Abschnitts ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Einzelheiten zu den Bohrlochstandorten, Probentypen, Azimut, Neigung und Gesamttiefe finden Sie im Anhang zu dieser Pressemitteilung. Signifikante Abschnitte der Goldbohrlöcher wurden anhand der längengewichteten Durchschnittswerte der ungedeckelten Probenanalysen, eines Mindestgehalts von 0,43 g/t Au ("COG") und einer Mindestzusammensetzungslänge von 9,1 m (Mächtigkeit) zusammengesetzt. Maximal 4,6 m unterhalb des Mindest-COG wurden als interne Verdünnung zugelassen. Wo dies zur Erreichung der Mindestlänge erforderlich war, durfte eine einzelne Probe unterhalb des COG für kurze Intervalle zusammengesetzt werden. Wo vorhanden, werden einzelne Proben oder Abschnitte mit Analyseergebnissen von 4,6 m oder mehr und mehr als 5,0 g/t Au in jedem Abschnitt als "Inklusive" (einbeziehen) hervorgehoben. Intervalle mit einem Beginn in Tiefen von weniger als 300 m gelten als geeignet für potenziell signifikante Abschnitte für einen Tagebau.

Die Bohrprogramme von First Majestic im Jahr 2025 in Jerritt Canyon folgten den etablierten Protokollen zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle ("QA/QC") mit Standards, Blindproben und Duplikaten, die in den Probenstrom eingebracht wurden. Alle Proben der RC-Bohrungen wurden in Beutel mit der Bohrlochnummer, der Probenbeschreibung und dem Probenabschnitt gegeben und an Bureau Veritas Minerals Laboratories (BV) (ISO/IEC 17025:2017) in Sparks, Nevada, geschickt. Bei BV wurden die Proben getrocknet, zerkleinert (70 % kleiner als 2-mm) und pulverisiert (85 % kleiner als 75 µm). Gold wurde mittels Bleischmelz-Brandprobe und anschließendem AAS-Verfahren (FA430) analysiert. Ergebnisse über 10 g/t Au wurden mittels Bleischmelz-Brandprobe (30-g-Einwaage) und anschließendem gravimetrischem Verfahren (FA530) analysiert.

Weitere Informationen zu QA/QC- und Datenverifizierungsangelegenheiten, zu den wichtigsten Annahmen, Parametern und Methoden, die vom Unternehmen zur Schätzung der Mineralreserven und Mineralressourcen verwendet werden, sowie eine detaillierte Beschreibung der bekannten rechtlichen, politischen, umweltbezogenen und sonstigen Risiken, die sich wesentlich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens und die potenzielle Erschließung von Mineralreserven und Mineralressourcen auswirken könnten, finden Sie im zuletzt eingereichten Jahresbericht des Unternehmens, der im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und den Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde.

QUALIFIZIERTE SACHVERSTÄNDIGE

Gonzalo Mercado, P. Geo., Vice President of Exploration & Technical Services des Unternehmens und "qualifizierter Sachverständiger" gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"), hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Mercado hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Explorationsdaten, einschließlich der diesen Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, überprüft.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko - die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silber-/Goldmine San Dimas, die Silbermine Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt) und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich der Goldmine Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada (USA).

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

"gezeichnet"

Keith Neumeyer, CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung, die Geschäftsaussichten oder die Möglichkeiten des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bestimmbarer Beträge und Annahmen des Managements basieren, die unter Berücksichtigung der Erfahrung und der Wahrnehmung historischer Trends durch das Management getroffen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf: das Potenzial zur Erweiterung der Mineralressourcen in Jerritt Canyon; und das Potenzial zur Erschließung von Mineralressourcen im Tagebau zusätzlich zu den unterirdischen Mineralressourcen. Die Annahmen können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Daher werden Anleger darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da keine Gewähr dafür besteht, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, eintreten werden. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie "anstreben", "voraussehen", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "projizieren", "vorhersagen", "prognostizieren", "potenziell", "Ziel", "beabsichtigen", "könnten", "dürften", "sollten", "glauben" und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können "zukunftsgerichtete Aussagen" sein. Aussagen zu Mineralressourcenschätzungen können ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden, soweit sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, die bei der Erschließung des Konzessionsgebiets vorgefunden wird, und im Falle von nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen spiegeln solche Aussagen die Schlussfolgerung wider, die auf bestimmten Annahmen basiert, dass die Minerallagerstätte wirtschaftlich abgebaut werden kann.

Die tatsächlichen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: wesentliche nachteilige Veränderungen; die allgemeine Wirtschaftslage einschließlich Inflationsrisiken; Arbeiterbeziehungen; Beziehungen zu den lokalen Gemeinschaften; Änderung der nationalen und kommunalen Regierungen; Schwankungen der Wechselkurse; Umweltrisiken; zusätzlichen Kapitalbedarf; das Ergebnis anhängiger Rechtsstreitigkeiten; unerwartete Änderungen von Gesetzen, Vorschriften oder Bestimmungen oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; die Nichterfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen durch Vertragspartner des Unternehmens; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; das Scheitern von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, Studien, Erschließung oder des operativen Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden; sowie jene Faktoren die im Abschnitt mit dem Titel "Description of Business - Risk Factors" im jüngsten Annual Information Form des Unternehmens für das Jahr zum 31. Dezember 2024, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingereicht wurde, bzw. im Annual Report des Unternehmens auf Formblatt 40-F für das Jahr zum 31. Dezember 2024, das bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR (www.sec.gov/edgar) eingereicht wurde. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Vorsichtshinweis für Anleger in den Vereinigten Staaten

Das Unternehmen ist ein "ausländischer privater Emittent" gemäß der Definition in Rule 3b-4 des United States Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und ist berechtigt, sich auf das "Canada-U.S. Multi-Jurisdictional Disclosure System" zu berufen und ist daher berechtigt, die hierin enthaltenen technischen Informationen gemäß den Anforderungen der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze zu erstellen, die sich von den Anforderungen der derzeit in den Vereinigten Staaten geltenden Wertpapiergesetze unterscheiden. Dementsprechend sind die hierin enthaltenen Informationen über Mineralvorkommen möglicherweise nicht mit den Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den US-amerikanischen Standards berichten.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze erstellt und verwenden Begriffe, die den Berichtsstandards in Kanada entsprechen, wobei bestimmte Schätzungen in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt wurden.

NI 43-101 ist eine von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde entwickelte Vorschrift, die Standards für die Veröffentlichung wissenschaftlicher und technischer Informationen über die wesentlichen Mineralienprojekte des Emittenten festlegt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

ANHANG - BOHRLOCHDETAILS

Tabelle A1: Position des Bohrlochkragens, Probentyp, Azimut, Neigung und Gesamttiefe bei Jerritt Canyon

Bohrloch Tatsächl. East Tatsächl. North Tatsächl. Höhenlage Azimut Neigung Tiefe (m) Typ BI-25-001 386096,3 416794,3 6669,1 195 -77 690,37 RC BI-25-002 387824,4 417198,9 6991,1 0 -83 580,64 RC GH-25-001 383196,0 422295,6 6794,3 75 -70 214,88 RC GH-25-002 383178,9 422287,0 6793,7 185 -60 214,88 RC GH-25-003 383438,0 422590,0 6894,4 284 -70 213,36 RC GH-25-004 383182,9 422299,5 6794,4 140 -65 204,22 RC GR-25-001 383568,9 419066,6 6945,1 295 -78 486,16 RC GR-25-002 382568,8 421224,3 7121,0 270 -85 393,19 RC GR-25-003 382586,0 421218,1 7120,6 65 -70 393,19 RC GH-25-005 383574,4 421994,9 6757,9 75 -65 188,98 RC MA-25-002 396207,1 406981,6 7632,5 300 -80 304,80 RC MA-25-003 396210,0 406980,4 7632,7 45 -84 336,80 RC MA-25-004 396507,9 407028,8 7636,1 325 -85 307,85 RC MA-25-005 395522,2 406401,0 7846,8 260 -77 457,20 RC MA-25-006 395889,5 405302,6 7647,9 30 -55 502,92 RC MA-25-007 396498,8 407016,7 7636,0 240 -58 457,20 RC MA-25-008 398056,9 405355,5 7245,6 300 -85 364,24 RC MA-25-009 398067,3 405349,3 7245,4 320 -62 274,32 RC MA-25-010 398056,6 405332,1 7245,8 190 -65 277,37 RC MA-25-011 398518,7 405073,7 7228,6 30 -85 243,84 RC MA-25-012 398801,3 404293,5 7222,4 40 -70 393,19 RC MA-25-013 398797,8 404275,4 7222,2 125 -60 350,52 RC MA-25-015 398002,6 404467,0 7224,5 165 -75 458,72 RC MA-25-016 397138,1 404139,1 7466,4 0 -80 518,16 RC MA-25-017 396563,2 405482,0 7498,3 140 -60 457,20 RC MA-25-018 400693,7 403271,9 7309,1 0 -90 763,52 RC SC-25-001 391874,7 408316,2 8108,8 230 -68 265,18 RC US-25-001 394990,7 408875,6 7906,4 120 -65 344,42 RC US-25-002 392487,6 407722,5 8057,7 170 -72 365,76 RC US-25-003 392580,3 407987,8 8005,1 5 -75 381,00 RC US-25-004 393506,0 409508,1 7847,4 160 -55 434,34 RC US-25-005 393506,8 409515,9 7847,0 110 -55 335,28 RC US-25-006 394988,5 408864,1 7906,4 165 -60 338,33 RC WW-25-001 378310,2 421349,2 6696,7 150 -60 457,20 RC WC-25-001 394900,3 427948,5 7621,5 325 -75 213,36 RC WC-25-002 394890,6 427922,7 7621,6 150 -75 184,40 RC WC-25-003 394166,1 427789,9 7640,3 100 -60 245,36 RC WC-25-004 394169,2 427806,2 7639,9 10 -65 178,31 RC WC-25-005 393816,9 428700,6 7420,5 320 -60 213,36 RC WC-25-006 393820,5 428674,1 7422,5 145 -60 27,43 RC WC-25-006A 393825,6 428667,6 7422,9 145 -60 137,16 RC WC-25-007 394141,9 428649,6 7440,9 0 -90 185,93 RC WC-25-008 394146,6 428649,9 7440,8 85 -65 216,41 RC SC-25-002 391233,7 408578,7 7766,2 20 -60 289,56 RC SC-25-003 391251,7 408583,4 7765,4 65 -55 274,32 RC SC-25-004 391415,9 410013,0 7746,1 230 -65 335,28 RC SC-25-006 387297,2 408808,5 7584,8 110 -55 239,27 RC SC-25-007 387271,4 408423,1 7619,6 320 -55 213,36 RC SC-25-008 387270,2 408413,6 7620,6 290 -57 243,84 RC SC-25-009 391421,8 410017,1 7746,0 245 -70 243,84 RC SC-25-010 391427,5 410008,3 7746,1 200 -65 335,28 RC SC-25-011 391369,4 409282,1 7755,6 210 -70 274,32 RC SC-25-012 387277,3 408805,6 7583,4 140 -70 243,84 RC SC-25-013 387300,8 408819,7 7583,9 80 -70 243,84 RC SC-25-014 387296,0 408835,0 7582,6 50 -70 243,84 RC SC-25-016 387943,0 408150,0 7672,6 350 55 274,32 RC SC-25-017 387961,7 408137,9 7674,1 25 -55 266,70 RC

Anmerkungen:

Alle Koordinaten des Bohrlochkragens wurden nach Fertigstellung des Bohrlochs mit einer Totalstation bestimmt, wobei UTM WGS84, Zone 13 (Meter) als Bezugssystem diente.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83315Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83315&tr=1



