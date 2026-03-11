Die täglichen Nachrichten sind kein Zuckerschlecken. Kriege, Konflikte, Schicksale - wer denkt da noch an Reisen? Oder ist es gerade jetzt an der Zeit abzuschalten? Investoren müssen nun schon seit Jahren mit geopolitischer Unsicherheit leben. Den Aktien hat das Alles bis jetzt wenig geschadet, denn es gibt immer Sektoren, die in einem solchen Umfeld besondere Beachtung finden. Gold und Silber konnten die Inflationsschübe seit der Corona-Pandemie perfekt wegstecken, der Tourismus-Sektor befand sich eher in einer Achterbahn mit einigen Loopings. Was in den letzten Jahren aber funktioniert hat, steht auch jetzt wieder auf dem Plan: Kaufen, wenn die Kanonen donnern! Klingt nach wenig Empathie, vermehrt aber das Vermögen derjenigen, die die Welt so nehmen wie sie ist. Wir blicken erneut auf Gold und den Reise-Sektor und lösen ein weiteres Ticket für eine turbulente Fahrt.

