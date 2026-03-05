Wenn die Großen der Branche beginnen, ihre Schecks über Milliarden auszustellen, um sich in einer Region einzukaufen, sollte man als Investor genauer hinschauen. Die Übernahme des kanadischen Produzenten Allied Gold durch den chinesischen Riesen Zijin Mining für 5,5 Mrd. CAD hat Anfang des Jahres in Westafrika für Aufsehen gesorgt. Sie ist aber vor allem eines: ein Weckruf für alle, die noch auf der Suche nach den Perlen sind, die der Markt übersehen hat. Direkt neben den erworbenen Allied-Gold-Konzessionen, in der gleichen hochproduktiven Senegal-Mali-Scherzone (SMSZ), liegt Desert Gold mit einer Marktkapitalisierung von gerade einmal rund 35 Mio. CAD. Das Unternehmen besitzt dort stolze 440 qkm Explorationsfläche, umgeben von Minen der ganz Großen, wie Barrick, B2Gold und Endeavour. Geologisch ist das die Champions League. Bewertungstechnisch spielt Desert Gold dagegen in einer ganz anderen Liga. Und genau das macht den Fall so spannend.

