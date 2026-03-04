Mit dem Angriff der USA und Israel auf den Iran hat der Goldpreis seine Verschnaufpause endgültig beendet. Das Edelmetall hat am Montag die Marke von 5.300 USD je Feinunze locker überschritten und ist damit nicht mehr weit vom Rekordhoch bei 5.595 USD entfernt. Damit bekommt die Rally bei der Aktie von Desert Gold zusätzliche Dynamik. Dabei spricht auch ohne steigenden Goldpreis viel für einen steigenden Aktienkurs. Denn nach mehreren Jahren der Negativschlagzeilen ist bei den in Mali aktiven Goldunternehmen endlich der Knoten geplatzt. Die Desert-Aktie hat massives Nachholpotenzial und die Aufholjagd dürfte mit der 70 %-Rally in den vergangenen Wochen gerade erst begonnen haben. Auch eine Übernahme beispielsweise durch B2Gold erscheint wieder realistisch.Den vollständigen Artikel lesen ...
