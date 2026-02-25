Anzeige
WKN: A14X09 | ISIN: CA25039N4084 | Ticker-Symbol: QXR2
Tradegate
25.02.26 | 08:59
0,071 Euro
+4,44 % +0,003
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
DESERT GOLD VENTURES INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DESERT GOLD VENTURES INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0670,07309:00
0,0660,07108:59
zukunftsbilanzen.de
25.02.2026 08:46 Uhr
188 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Almonty Industries, Desert Gold Ventures oder Volatus Aerospace? Welcher CEO bewegt heute online beim 18. IIF den Markt?

Heute richtet sich der Blick der Investoren auf eine einfache, aber entscheidende Frage: Welcher CEO wird mit seiner Präsentation und der anschließenden Fragerunde den nächsten Kurstreiber auslösen? Beim 18. International Investment Forum (IIF) treffen 20 ambitionierte Wachstumsunternehmen auf ein internationales Publikum aus Investoren, Analysten und Kapitalmarktteilnehmern. Genau hier wurden in der Vergangenheit die Grundlagen für außergewöhnliche Börsenerfolge gelegt - lange bevor sie im breiten Markt sichtbar wurden.

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 zukunftsbilanzen.de
