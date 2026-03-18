Rüstungsboom trifft Rohstoffknappheit: Warum Analysten bei Rheinmetall, St George Mining und Almonty weiteres Potenzial sehen

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Der globale Verteidigungssektor erlebt derzeit eine strukturelle Neubewertung - und das nicht nur bei klassischen Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall (ISIN: DE0007030009). Auch Rohstoffwerte wie Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) und St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) rücken zunehmend in den Fokus, da kritische Metalle wie Wolfram, Niob und Seltene Erden strategisch an Bedeutung gewinnen. Analysten sehen entlang dieser gesamten Wertschöpfungskette weiteres Kurspotenzial.

Geopolitik treibt Nachfrage nach Verteidigung und Rohstoffen

Die Rahmenbedingungen für den Sektor haben sich in den vergangenen zwei Jahren grundlegend verändert. Steigende Verteidigungsbudgets in Europa und den USA treffen auf eine zunehmend fragmentierte Weltwirtschaft. Gleichzeitig rücken Lieferkettenrisiken stärker in den Fokus.

Ein zentrales Thema ist die Abhängigkeit des Westens von China bei strategischen Rohstoffen. Besonders deutlich zeigt sich dies beim Metall Wolfram. China kontrolliert über 80% der globalen Produktion und hat seit 2025 Exportbeschränkungen sowie strengere Quoten eingeführt. In der Folge hat sich der Preis für Ammoniumparatungstat (APT) innerhalb weniger Monate nahezu verdreifacht - von rund 648 USD je MTU im Oktober 2025 auf zeitweise bis zu 1.900 USD Anfang 2026.

Diese Entwicklung ist nicht nur zyklisch, sondern Ausdruck eines strukturellen Engpasses. Gleichzeitig verschärfen regulatorische Vorgaben die Lage: Ab 2027 dürfen US-Verteidigungsaufträge kein Wolfram mehr aus China, Russland, Iran oder Nordkorea verwenden. Damit entsteht ein klarer politischer Rückenwind für westliche Produzenten.

Rheinmetall: Wachstumstreiber im Verteidigungsmarkt

Vor diesem Hintergrund bleibt Rheinmetall einer der zentralen Profiteure steigender Verteidigungsausgaben. Trotz einer kurzfristigen Kursschwäche auf aktuell rund 1.604 Euro sieht JPMorgan weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial.

Analyst David Perry bestätigt ein Kursziel von 2.130 Euro und stuft die Aktie weiterhin mit "Overweight" ein. Damit ergibt sich eine deutliche Bewertungsdifferenz zum aktuellen Kursniveau. Entscheidend ist aus Sicht der Analysten die langfristige Wachstumsdynamik: Rheinmetall soll bis 2030 zu den am schnellsten wachsenden Verteidigungsunternehmen Europas zählen - sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn.

Treiber sind vor allem steigende Aufträge für Munition, gepanzerte Fahrzeuge und Luftverteidigungssysteme. Gleichzeitig weist das Unternehmen eine starke Marktstellung in Europa auf. Zwar hat JPMorgan die Gewinnschätzungen leicht angepasst, doch die langfristige Investmentthese bleibt unverändert.

Der Fokus verschiebt sich zunehmend von der reinen Nachfrage hin zur operativen Umsetzung. Die hohen Erwartungen müssen in den kommenden Jahren durch konkrete Margen- und Umsatzsteigerungen bestätigt werden.

Almonty: Strategischer Wolframlieferant für den Westen

Während Rheinmetall von steigender Nachfrage profitiert, spielt Almonty eine Schlüsselrolle auf der Rohstoffseite. Mit dem Sangdong-Projekt in Südkorea entsteht derzeit die größte Wolframmine außerhalb Chinas.

Die Bedeutung dieses Projekts ist erheblich: In der ersten Phase soll eine jährliche Produktion von rund 230.000 MTU Wolframtrioxid erreicht werden, mit einer möglichen Verdopplung in Phase II. Die Lebensdauer der Mine wird auf mehr als 90 Jahre geschätzt.

Besonders relevant ist die vertragliche Absicherung. Almonty hat langfristige Abnahmeverträge abgeschlossen, unter anderem für militärische Anwendungen wie Raketen und Munition. Diese garantieren Mindestpreise und sorgen für hohe Planungssicherheit.

Auch finanziell hat sich das Unternehmen stabilisiert. Kapitalmaßnahmen im Jahr 2025 brachten mehr als 219 Mio. USD ein, wodurch die Entwicklung des Projekts ohne akuten Finanzierungsdruck vorangetrieben werden kann.

Analysten haben diese Fortschritte zuletzt honoriert. Cantor Fitzgerald sieht ein Kursziel von 25,80 USD, während andere Häuser wie GBC Research und Bank of America Zielmarken um 20 USD nennen. Angesichts des aktuell deutlich niedrigeren Kursniveaus ergibt sich daraus ein signifikanter Bewertungsspielraum.

St George Mining: Wachsender Player bei Seltenen Erden und Niob

Neben Wolfram gewinnen auch Seltene Erden und Niob an Bedeutung - insbesondere für Hochtechnologie und Rüstungsanwendungen. Hier positioniert sich St George Mining mit dem Araxá-Projekt in Brasilien.

Die jüngste Ressourcenschätzung zeigt eine deutliche Skalierung: Die Gesamtressource wurde um 75% auf 70,9 Mio. Tonnen erhöht, mit einem Gehalt von 4,06% TREO und 0,62 % Nb2O5 . Besonders wichtig ist der starke Anstieg der gemessenen und angezeigten Ressourcen, die eine solide Basis für wirtschaftliche Studien bilden.

Das Projekt nähert sich damit hinsichtlich Größe und Qualität etablierten Lagerstätten wie Mt Weld an. Gleichzeitig könnte Araxá zu einem der wenigen bedeutenden Niob-Produzenten außerhalb der bestehenden Anbieter werden.

Die wirtschaftlichen Perspektiven sind entsprechend ambitioniert. Laut Analyse wird ein potenzieller EBITDA von rund 300 Mio. AUD im stabilen Betrieb erwartet, bei einem geschätzten Investitionsvolumen von etwa 90 Mio. USD . Der Produktionsstart ist derzeit für die zweite Hälfte 2028 vorgesehen.

Auch die Bewertung spiegelt das Wachstumspotenzial wider. Petra Capital hat das Kursziel zuletzt auf 0,50 AUD angehoben, was über dem aktuellen Kurs von rund 0,14 AUD liegt und damit erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Bewertung und Marktposition im Vergleich

Die drei Unternehmen stehen exemplarisch für unterschiedliche Stufen der Wertschöpfung im Verteidigungsboom. Rheinmetall agiert als etablierter Systemanbieter mit klarer Umsatzvisibilität. Almonty adressiert einen strategischen Engpass im Rohstoffbereich, während St George Mining ein wachsender Explorer mit Transformationspotenzial ist.

Gemeinsam ist ihnen die strukturelle Unterstützung durch geopolitische Entwicklungen. Während klassische Verteidigungswerte bereits stark gelaufen sind, könnten Rohstoffunternehmen in einer frühen Phase eines längerfristigen Aufwärtstrends stehen.

Gleichzeitig unterscheiden sich die Risikoprofile deutlich. Rheinmetall muss hohe Erwartungen operativ erfüllen, während bei Almonty und St George Mining Projektentwicklung, Zeitpläne und Rohstoffpreise entscheidend bleiben.

Fazit: Verteidigungsboom reicht über klassische Rüstungswerte hinaus

Die aktuelle Marktdynamik zeigt, dass der Verteidigungsboom längst nicht mehr nur klassische Rüstungsunternehmen umfasst. Vielmehr entsteht eine gesamte Wertschöpfungskette, die von steigenden Militärausgaben und geopolitischen Spannungen profitiert.

Rheinmetall bleibt ein zentraler Profiteur steigender Budgets, während Almonty und St George Mining strategisch wichtige Rohstoffe liefern könnten, die für moderne Waffensysteme unverzichtbar sind.

Für Investoren eröffnet sich damit ein breiteres Spektrum an Chancen - allerdings auch mit unterschiedlichen Risikoprofilen entlang der Kette von Rohstoffförderung bis zur Endproduktion.

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Quellen:

https://stgm.com.au/pdf/69357712-9c86-408b-bd7d-a9ee4ca1fe7b/Petra-Capital-Research-Coverage.pdf?Platform=ListPage

https://inv3st.de/kommentare/almonty-industries-analysten-kursziele-steigen-weiter-jetzt-schon-auf-25-80-usd-das-steckt-hinter-den-neuen-kurszielen

https://www.aktiencheck.de/analysen/Artikel-Wachstumskoenig_Rheinmetall_ueberzeugt_JPMorgan_Kursziel_2_130_Euro-19569095

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

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Enthaltene Werte: DE0007030009,AU000000SGQ8,CA0203987072