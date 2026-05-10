St George holt Worley an Bord - Brasilien-Projekt für Seltene Erden und Niobium schreitet voran

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Ingenieurpartnerschaft soll Entwicklung des Niob- und Seltene-Erden-Projekts beschleunigen

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) hat den Ingenieur- und Projektmanagementkonzern Worley mit technischen Beratungsleistungen für das Araxá-Projekt in Brasilien beauftragt. Die Zusammenarbeit markiert einen weiteren Schritt in Richtung einer möglichen Minenentwicklung des Niob- und Seltene-Erden-Vorkommens im Bundesstaat Minas Gerais.

Die Vereinbarung umfasst technische Unterstützung bei Machbarkeits- und Entwicklungsstudien. Über die brasilianische Tochtergesellschaft von Worley erhält St George Zugang zu Leistungen in den Bereichen Metallurgie, Anlagenplanung, Minendesign, Tailings-Management, Beschaffung und Bauausführung. Worley ist seit mehr als 60 Jahren im brasilianischen Rohstoffsektor tätig und wurde nach einem Auswahlverfahren als technischer Partner bestimmt.

Für St George ist die Ernennung ein wichtiger Schritt, um das Projekt von der Explorationsphase in Richtung wirtschaftlicher Bewertung und möglicher Produktion weiterzuentwickeln. Das Unternehmen hatte Araxá erst Anfang 2025 übernommen und positioniert das Projekt inzwischen als strategischen Rohstoffstandort für kritische Mineralien.

Niob wird vor allem zur Herstellung hochfester Stahllegierungen verwendet, während Seltene Erden eine zentrale Rolle in Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen, Elektronik und Verteidigungstechnologien spielen. Angesichts der starken Abhängigkeit westlicher Industrien von chinesischen Lieferketten gewinnen alternative Bezugsquellen zunehmend an Bedeutung.

Das Araxá-Projekt liegt in unmittelbarer Nähe zu den Minen von CBMM, dem weltweit führenden Niob-Produzenten. Dadurch profitiert St George von bestehender Infrastruktur, qualifizierten Arbeitskräften und einem etablierten Bergbauumfeld. Das Unternehmen verweist zudem auf gute Transport- und Energieanbindungen sowie ein unterstützendes Genehmigungsumfeld.

Im März veröffentlichte St George eine aktualisierte Ressourcenschätzung für Araxá. Demnach umfasst die Lagerstätte 70,91 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 4,06% Gesamtgehalt an Seltenen Erden und 0,62% Nioboxid. Zusätzlich wurden weitere 24,56 Millionen Tonnen mit erhöhtem Niobgehalt identifiziert.

Die Kombination aus Seltenen Erden und Niob gilt als strategisch interessant, da mehrere potenzielle Erlösquellen die Wirtschaftlichkeit eines Projekts verbessern können. Gleichzeitig könnte die Lage in einer bereits aktiven Bergbauregion die Entwicklungsrisiken im Vergleich zu abgelegenen Projekten reduzieren.

St George setzt bei der Weiterentwicklung zudem auf ein erfahrenes lokales Managementteam. Mehrere leitende Mitarbeiter waren zuvor in technischen und operativen Funktionen bei CBMM tätig und verfügen über langjährige Erfahrung in der Verarbeitung von Niob und Seltenen Erden. Ergänzt wird das Team durch australische Metallurgieexperten mit Erfahrung aus internationalen Rare-Earth-Projekten.

Die technische Komplexität bleibt jedoch hoch. Besonders bei Seltene-Erden-Projekten gelten Verarbeitung und Metallurgie als entscheidende Faktoren für die spätere Wirtschaftlichkeit. Viele Projekte scheitern weniger an der Ressource selbst als an den hohen Anforderungen bei Aufbereitung, Produktreinheit und Finanzierung.

Auch Araxá befindet sich weiterhin in einem frühen Entwicklungsstadium. Vor einer möglichen Bauentscheidung sind umfangreiche technische Studien, Umweltprüfungen und Finanzierungsfragen zu klären. Zudem dürften Rohstoffpreise und regulatorische Prozesse den Zeitplan maßgeblich beeinflussen.

Dennoch könnte die Partnerschaft mit Worley die Glaubwürdigkeit des Projekts stärken und St George helfen, die Entwicklungsarbeiten zu beschleunigen. Für Investoren dürften die nächsten wichtigen Meilensteine weitere metallurgische Ergebnisse, Wirtschaftlichkeitsstudien und Fortschritte im Genehmigungsverfahren sein, während das Unternehmen seine Strategie für eine mögliche Produktion in Brasilien weiter konkretisiert.

Quellen:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03087070-6A1324275&v=undefined

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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Enthaltene Werte: AU000000SGQ8