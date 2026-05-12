Kritische Metalle gefragt - warum Anleger auf Almonty, Arafura und St George Mining schaue

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Der erneute weltweite Vorstoß zur Sicherung kritischer Rohstofflieferketten verändert derzeit das Anlegerinteresse im Rohstoffsektor grundlegend. Insbesondere Unternehmen mit Engagements in den Bereichen Seltene Erden und Wolfram gewinnen zunehmend an Bedeutung, da Regierungen und Industrieunternehmen verstärkt nach Alternativen zur chinesischen Dominanz suchen. Zu den Gesellschaften, die zuletzt deutlich an Aufmerksamkeit gewonnen haben, zählen Almonty Industries, Arafura Rare Earths und St George Mining, die in den vergangenen Wochen über wesentliche operative und strategische Fortschritte berichteten.

Hintergrund dieser Entwicklung ist ein geopolitisch zunehmend sensibles Marktumfeld. Seltene Erden sind unverzichtbar für Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen, Verteidigungssysteme und moderne Elektronik, während Wolfram als strategischer Rohstoff unter anderem in panzerbrechender Munition, der Luft- und Raumfahrt sowie der industriellen Fertigung eingesetzt wird. Westliche Staaten intensivieren daher ihre Bemühungen zum Aufbau unabhängiger Lieferketten, wodurch sich erhebliche Chancen für Unternehmen mit fortgeschrittenen Projekten und glaubwürdigen Produktionsperspektiven eröffnen.

Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) hat einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem der bedeutendsten Wolframlieferanten der westlichen Welt vollzogen, nachdem das Sangdong-Projekt in Südkorea erfolgreich von der Entwicklungsphase in den aktiven Minenbetrieb überführt wurde. Das Unternehmen bestätigte, dass das erste Erz bereits zur sogenannten Run-of-Mine-Anlage transportiert wurde - ein bedeutender Meilenstein vor Aufnahme der kommerziellen Produktion.

Die Sangdong-Mine gilt als eine der größten und hochgradigsten Wolframlagerstätten außerhalb Chinas und positioniert Almonty damit im Zentrum der Bemühungen der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten, strategisch wichtige Rohstoffe für Verteidigungs- und Industrieanwendungen zu sichern. Darüber hinaus stärkte das Unternehmen seine Bilanz durch eine Ende 2025 abgeschlossene Eigenkapitalfinanzierung über 129,4 Millionen US-Dollar, wodurch die liquiden Mittel zum Jahresende auf rund 268 Millionen kanadische Dollar anstiegen.

Finanziell befindet sich Almonty weiterhin in einer Investitionsphase. Für das Geschäftsjahr 2025 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust, der überwiegend auf nicht zahlungswirksame Bilanzierungseffekte infolge des deutlichen Kursanstiegs der Aktie zurückzuführen war. Gleichzeitig erhöhte sich der Umsatz im Jahresvergleich um 13% auf 32,5 Millionen kanadische Dollar, gestützt durch deutlich gestiegene Wolframpreise. Insbesondere der Preis für Ammoniumparawolframat zog angesichts eines zunehmend angespannten globalen Angebots kräftig an.

Das Management geht davon aus, dass die Nachfragebedingungen weiterhin günstig bleiben werden, da westliche Regierungen strategische Rohstoffreserven und eine unabhängige Beschaffung zunehmend priorisieren. Zwar bestehen weiterhin Risiken im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme und dem Produktionshochlauf in Sangdong, jedoch scheint Almonty dem Ziel, ein bedeutender nicht-chinesischer Wolframproduzent zu werden, inzwischen deutlich näher gekommen zu sein - zu einem Zeitpunkt, an dem Versorgungssicherheit nicht nur wirtschaftlich, sondern auch geopolitisch von zentraler Bedeutung ist.

Im Bereich der Seltenen Erden treibt Arafura Rare Earths (ISIN: AU000000ARU5) die Finanzierung und Entwicklung seines Nolans-Projekts im Northern Territory weiter voran, das zu den fortgeschrittensten integrierten Seltene-Erden-Projekten Australiens zählt. Kürzlich sicherte sich das Unternehmen verbindliche Kerninvestitionen in Höhe von rund 230 Millionen australischen Dollar von Export Finance Australia sowie der deutschen KfW im Auftrag des German Raw Materials Fund.

Diese Finanzierung unterstreicht die strategische Bedeutung unabhängiger Lieferketten für Seltene Erden außerhalb Chinas. Arafura verfügt bereits über umfangreiche Fremd- und Eigenkapitalzusagen. Nach Angaben des Unternehmens belaufen sich die gesamten Finanzierungszusagen inzwischen auf rund 911 Millionen australische Dollar.

Parallel dazu arbeitet Arafura intensiv an den Vorbereitungen für die finale Investitionsentscheidung. Hierzu zählen Ingenieurleistungen, Beschaffungsplanung sowie Maßnahmen zur operativen Einsatzbereitschaft. Von besonderer Bedeutung ist zudem der Erwerb eines bestehenden Unterkunftscamps mit 208 Zimmern in Nolans, wodurch frühe Bauaktivitäten effizienter umgesetzt werden können.

Gleichzeitig verfolgt Arafura zusätzliche Initiativen zur Verbesserung der Projektwirtschaftlichkeit. Eine Partnerschaft mit Clean TeQ Water zielt darauf ab, die Rückgewinnung schwerer Seltener Erden wie Dysprosium und Terbium zu optimieren - Rohstoffe, die aufgrund ihrer Verwendung in Hochleistungsmagneten besonders hohe Marktpreise erzielen.

Auch die Preisentwicklung bei Seltenen Erden verlief zuletzt deutlich positiv. Die Preise für NdPr-Oxid in China stiegen im Märzquartal von rund 87 US-Dollar je Kilogramm auf über 100 US-Dollar, da sich das Angebot verknappte und Käufer außerhalb Chinas verstärkt nach diversifizierten Bezugsquellen suchten. Obwohl für Nolans weiterhin die endgültige Investitionsentscheidung sowie der vollständige Abschluss der Finanzierung ausstehen, erscheint die strategische Positionierung des Projekts zunehmend mit den industriepolitischen Zielsetzungen westlicher Staaten übereinzustimmen.

Unter den aufstrebenden Entwicklern dürfte St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) im laufenden Quartal die stärkste Explorationsdynamik gezeigt haben. Das Unternehmen meldete für sein Araxá-Projekt für Seltene Erden und Niob in Brasilien eine Erhöhung der Mineralressourcenschätzung um 75% auf 70,91 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 4,06% Gesamtgehalt an Seltenen-Erden-Oxiden sowie 0,62% Niobpentoxid.

Mit dieser Ressourcenerweiterung zählt Araxá inzwischen zu den größten und hochgradigsten Hartgestein-Lagerstätten für Seltene Erden außerhalb Chinas. Vergleiche werden bereits mit Projekten wie Mt Weld von Lynas oder Mountain Pass von MP Materials gezogen. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass die Mineralisierung unmittelbar an der Oberfläche beginnt und in mehrere Richtungen offen bleibt, was Potenzial für einen vergleichsweise kostengünstigen Tagebau bietet.

Die starken Bohrergebnisse stärkten zusätzlich das Vertrauen der Investoren. Zu den jüngsten Highlights gehörte ein Bohrabschnitt von 178,7 Metern mit 4,34% TREO und 0,75% Nioboxid ab der Oberfläche - eines der bislang besten Ergebnisse des Projekts.

Von vielen Explorationsunternehmen im Frühstadium unterscheidet sich St George insbesondere durch die Geschwindigkeit, mit der das Unternehmen den Übergang von der Exploration hin zur Projektentwicklung und zu nachgelagerten Partnerschaften vollzieht. Im Verlauf des Quartals weitete das Unternehmen seine Kooperationen mit dem US-Unternehmen REalloys, Boston Metal, Tecnicas Reunidas sowie Nanum Nanotecnologia aus, um Verarbeitung, Raffination und potenzielle Lieferketten für Magnetmaterialien weiterzuentwickeln.

Darüber hinaus erhielt St George Unterstützung von der Regierung des brasilianischen Bundesstaates Minas Gerais, einschließlich steuerlicher Anreize, die die zukünftigen Entwicklungskosten erheblich reduzieren könnten. Gleichzeitig sicherte sich das Unternehmen Grundstücke in der Nähe von Araxá, die sich für den Bau zukünftiger Verarbeitungsanlagen eignen.

Obwohl sich St George weiterhin in einem früheren Entwicklungsstadium befindet als etablierte Produzenten wie Lynas oder fortgeschrittene Entwickler wie Arafura, hat die Kombination aus Ressourcengröße, hohen Gehalten, starken Explorationserfolgen und wachsenden strategischen Partnerschaften das Unternehmen zu einer der derzeit aufmerksamsten beobachteten Seltene-Erden-Geschichten an der ASX gemacht.

Für Investoren verbindet Almonty, Arafura und St George letztlich ein gemeinsames Thema: Alle drei Unternehmen entwickeln Projekte, die unmittelbar mit den westlichen Bemühungen zur Sicherung kritischer Rohstofflieferketten verknüpft sind. Die nächste Phase wird sich bei sämtlichen Unternehmen auf die operative Umsetzung konzentrieren - also darauf, Minen erfolgreich in Produktion zu bringen, Finanzierungen abzusichern und strategisches Interesse in nachhaltigen wirtschaftlichen Wert umzuwandeln.

Quellen:

https://almonty.com/wp-content/uploads/2026/03/AII_NR260318_Q4-2025-Earnings_FINAL.pdf

https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/ARU/03083466.pdf

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03082939-6A1322267&v=undefined

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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Enthaltene Werte: AU000000ARU5,AU000000SGQ8,CA0203987072