Europa setzt bei kritischen Rohstoffen auf Brasilien - St George treibt strategisches Seltene-Erden- und Niobiumprojekt voran

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Während Brüssel seine Lieferketten unabhängiger von China machen will, entwickelt sich Brasiliens enorme Ausstattung mit Seltenen Erden, Niob, Lithium und Nickel zunehmend zu einem zentralen Baustein der europäischen Industriestrategie.

Europas Suche nach sicheren Bezugsquellen für kritische Rohstoffe führt immer stärker nach Brasilien. Der Rohstoffreichtum des Landes spielt eine Schlüsselrolle bei den Bemühungen westlicher Staaten, widerstandsfähige Lieferketten für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien und Verteidigungstechnologien aufzubauen.

Zusätzlichen Schwung erhielt diese Entwicklung in diesem Jahr, als die Europäische Union offiziell vier brasilianische Rohstoffprojekte im Rahmen des EU Critical Raw Materials Act (CRMA) zur Prüfung aufnahm. Die Projekte umfassen Seltene Erden, Lithium und Nickel und zählen zu den fortgeschrittensten Entwicklungen in Lateinamerika.

Gleichzeitig zeigt eine separate Zusammenarbeit rund um das Araxá-Projekt von St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) für Seltene Erden und Niob, dass das europäische Interesse bereits über diese erste Projektgruppe hinausgeht. Europa bemüht sich zunehmend um eine breitere Pipeline zukünftiger Rohstofflieferungen.

Ein strategischer Wettlauf um Versorgungssicherheit

Der wachsende Fokus der EU auf Brasilien spiegelt eine grundlegende geopolitische Realität wider. China dominiert weiterhin die Verarbeitung Seltener Erden sowie die Produktion von Permanentmagneten und schafft damit eine Abhängigkeit, die Entscheidungsträger in Brüssel, Washington und Tokio seit Jahren reduzieren wollen.

Jüngste Entwicklungen in der Branche deuten darauf hin, dass die Sicherung nicht-chinesischer Lieferquellen zunehmend zur Priorität wird. Regierungen und Industriekonzerne im Westen unterstützen neue Abnahmevereinbarungen, während Analysten darauf hinweisen, dass die Preisbildung bei Seltenen Erden immer stärker von strategischen Versorgungsüberlegungen und weniger von rein zyklischen Nachfragemustern geprägt wird. Die Macquarie Bank verwies zuletzt auf eine zunehmende Zweiteilung des Marktes, bei der Regierungen und Industriekunden aktiv alternative Lieferketten außerhalb Chinas fördern.

Vor diesem Hintergrund nimmt Brasilien eine Sonderstellung ein. Das Land verfügt über geschätzte 94% der weltweiten Niobreserven, rund 23% der Seltene-Erden-Reserven sowie bedeutende Nickel- und Lithiumvorkommen. Damit zählt Brasilien zu den strategisch wichtigsten Rohstoffregionen außerhalb Chinas.

Vier Projekte im Fokus der EU

Die derzeit von europäischen Behörden geprüften Projekte verdeutlichen die Breite des brasilianischen Rohstoffpotenzials.

Serra Verde im Bundesstaat Goiás hat sich bereits als einer der wenigen Produzenten außerhalb Chinas etabliert, der wichtige magnetische Seltene Erden wie Neodym, Praseodym, Terbium und Dysprosium liefern kann. In den kommenden Jahren wird eine deutliche Produktionsausweitung erwartet.

Das Poços-de-Caldas-Projekt von Viridis Mining (ISIN: AU0000190829) in Minas Gerais gilt als weitere aufstrebende Quelle für Seltene Erden. Parallel dazu strebt Brazilian Nickel mit seinem Piauí-Projekt die Produktion von batteriegeeignetem Nickel für die Elektromobilitätsbranche an. Das vierte Projekt ist AMG Lithium, das mit europäischer Unterstützung seine Lithiumgewinnung und Raffineriekapazitäten in Minas Gerais ausbaut.

Gemeinsam zeigen diese Projekte die Vielfalt des brasilianischen Rohstoffsektors und verdeutlichen, warum europäische Entscheidungsträger Brasilien zunehmend als langfristigen strategischen Partner betrachten.

Über die erste Projektliste hinaus

Das europäische Engagement in Brasilien geht jedoch bereits über diese vier Projekte hinaus.

Besonders bemerkenswert ist die Zusammenarbeit zwischen dem spanischen Ingenieurunternehmen Técnicas Reunidas und St George Mining. Técnicas Reunidas leitet PERMANET, eine von der Europäischen Union unterstützte Initiative zum Aufbau einer integrierten europäischen Lieferkette für Permanentmagnete. Im Rahmen der Kooperation sollen Verarbeitungsstudien für Material aus dem Araxá-Projekt durchgeführt werden, um dessen potenzielle Rolle in europäischen Wertschöpfungsketten zu bewerten.

Diese Partnerschaft unterstreicht die wachsende Erkenntnis, dass Versorgungssicherheit künftig nicht nur neue Minen, sondern auch integrierte Verarbeitungs- und Produktionsnetzwerke erfordert.

Araxá gewinnt an Bedeutung

Für St George kommt diese Entwicklung zu einem günstigen Zeitpunkt. Seit der Übernahme von Araxá Anfang 2025 hat das Unternehmen das Projekt rasch vorangetrieben und eine nach eigenen Angaben Weltklasse-Ressource für Seltene Erden und Niob etabliert. Die jüngste Ressourcenschätzung umfasst 70,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 4,06% Gesamt-Seltene-Erden-Oxiden (TREO) sowie eine bedeutende Niob-Ressource. Damit zählt Araxá zu den größten Hartgestein-Lagerstätten für Seltene Erden in Südamerika.

Auch der Standort ist strategisch bedeutsam. Das Projekt grenzt direkt an die Betriebe von CBMM, dem weltweit führenden Niob-Produzenten, und befindet sich in einer Region mit etablierter Infrastruktur, qualifizierten Arbeitskräften und langer Bergbautradition. Zudem konnte St George staatliche Unterstützung zur Beschleunigung der Projektentwicklung sichern.

Aktuelle Bohrergebnisse stärken die Entwicklungsstory zusätzlich. Die laufenden Arbeiten lieferten breite, hochgradige Abschnitte sowohl für Seltene Erden als auch für Niob. Erweiterungsbohrungen deuten darauf hin, dass die Mineralisierung weiterhin offen ist und weiteres Ressourcenwachstum ermöglichen könnte.

Strategische Unterstützung nimmt zu

Auch das Interesse von Investoren wächst. St George konnte zuletzt Amperex Technology Limited (ATL), einen der weltweit größten Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien, als strategischen Partner gewinnen. ATL beteiligt sich im Rahmen einer Umstrukturierung des Lithium-Star-Joint-Ventures am Unternehmen und erhält dadurch Zugang zum Araxá-Projekt. Gleichzeitig stärkt die Transaktion die Verbindung von St George zu den globalen Batterie- und Technologiemärkten.

Darüber hinaus startete das Unternehmen mit rund 43 Millionen australischen Dollar an Barmitteln ins Jahr 2026, nachdem es zuvor eine bedeutende institutionelle Finanzierung abgeschlossen und Hancock Prospecting als größten Aktionär gewonnen hatte.

Auch Analysten zeigen sich zunehmend positiv. Macquarie bestätigte zuletzt seine "Outperform"-Einstufung für St George und erhöhte das Kursziel. Als Gründe wurden verbesserte langfristige Preisannahmen für Seltene Erden sowie die wachsende Bedeutung alternativer Lieferketten außerhalb Chinas genannt.

Brasiliens Rolle in Europas Rohstoffzukunft

Kurzfristig konzentriert sich Europa auf Projekte, die sich bereits in Richtung Produktion entwickeln. Serra Verde, Viridis Mining, Brazilian Nickel und AMG Lithium bilden die erste Welle der Integration Brasiliens in Europas Strategie für kritische Rohstoffe.

Langfristig könnte die Chance jedoch deutlich größer sein. Mit dem steigenden Bedarf an Seltenen Erden, Magnetmaterialien und Niob dürften Projekte, die Größe, Infrastrukturvorteile und eine gute Einbindung in industrielle Wertschöpfungsketten bieten, zunehmend in den Fokus rücken.

Araxá befindet sich damit in einer interessanten Position. Obwohl das Projekt noch weitere Entwicklungsstudien durchläuft, machen die Kombination aus Seltenen Erden und Niob, die strategische Lage und die wachsenden Verbindungen zu europäischen Industrieinitiativen das Projekt zu einem Teil der größeren Diskussion darüber, wie der Westen seine Lieferketten für kritische Rohstoffe neu aufbauen kann.

Die Prüfung brasilianischer Projekte durch die EU zeigt, dass die Phase ambitionierter Rohstoffstrategien zunehmend einer praktischen Umsetzung weicht. Während Kapital, Technologie und industrielle Partnerschaften verstärkt nach Brasilien fließen, entwickelt sich das Land nicht nur zu einer alternativen Rohstoffquelle, sondern zu einer tragenden Säule der nächsten Generation globaler Lieferketten.

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Quellen

https://www.riotimesonline.com/eu-four-brazil-critical-mineral-projects-hannover/

https://www.stgm.com.au/

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

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Enthaltene Werte: AU000000SGQ8,AU0000190829