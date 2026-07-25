Chinas Kontrolle über Seltene Erden gefährdet 6,5 Billionen US-Dollar - wer wird den Westen künftig versorgen?

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Chinas Beschränkungen für den Export Seltener Erden könnten industrielle Wertschöpfung außerhalb des Landes im Umfang von bis zu 6,5 Billionen US-Dollar gefährden. Zu diesem Ergebnis kommt ein neuer Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA). Die Warnung verdeutlicht, wie stark westliche Volkswirtschaften von Lieferketten abhängig sind, die Peking über Jahrzehnte aufgebaut hat - und wie schwierig es werden dürfte, diese zu ersetzen.

Seltene Erden werden zwar nur in vergleichsweise geringen Mengen benötigt, sind jedoch für die moderne Industrie unverzichtbar. Sie kommen in Elektrofahrzeugen, Halbleitern, Kampfflugzeugen, Raketen und der Infrastruktur für künstliche Intelligenz zum Einsatz. Sollten Chinas Exportbeschränkungen vollständig umgesetzt werden, könnten die Automobil-, Verteidigungs-, Technologie- und Energiesektoren erheblich beeinträchtigt werden, berichtete Reuters unter Berufung auf den aktuellen "Global Critical Minerals Outlook" der IEA.

Die wirtschaftlichen Folgen würden weit über die Bergbauindustrie hinausreichen. Nach Einschätzung der IEA würden die Vereinigten Staaten und Europa zusammen fast die Hälfte der potenziellen wirtschaftlichen Auswirkungen tragen.

"Unsere jüngste Analyse zeigt, dass enorme wirtschaftliche Werte von vergleichsweise kleinen Mengen kritischer Rohstoffe abhängen, deren Lieferketten weiterhin stark konzentriert und daher anfällig sind", erklärte IEA-Direktor Fatih Birol.

Die Warnung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Regierungen ihre Bemühungen zur Verringerung der Abhängigkeit von China deutlich beschleunigen. Laut der Behörde haben sich die öffentlichen Finanzierungszusagen für Projekte im Bereich kritischer Rohstoffe zwischen 2023 und 2025 mehr als vervierfacht und insgesamt 65 Milliarden US-Dollar erreicht.

Die strategische Bedeutung der Seltenen Erden lässt sich kaum überschätzen. Benchmark Mineral Intelligence schätzt, dass ein Kampfflugzeug vom Typ F-35 rund 418 Kilogramm Seltene Erden enthält. Ein Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse benötigt etwa 2.600 Kilogramm, während ein U-Boot der Virginia-Klasse rund 4.600 Kilogramm dieser Rohstoffe verwendet.

Auch der Boom rund um künstliche Intelligenz sorgt für zusätzliche Nachfrage. Nach Angaben von Sprott entfallen wertmäßig mehr als 80 Prozent der weltweiten Nachfrage nach Seltenen Erden auf Permanentmagnete. Gleichzeitig treiben Rechenzentren, Elektrofahrzeuge und moderne Fertigungsprozesse den Verbrauch weiter nach oben.

Washington hat darauf mit einem der ambitioniertesten Industrieprogramme seit Jahrzehnten reagiert.

Das US-Handelsministerium vereinbarte kürzlich ein Finanzierungspaket über 1,6 Milliarden US-Dollar für USA Rare Earth und sicherte sich im Gegenzug einen Anteil von zehn Prozent an dem Unternehmen. MP Materials, Betreiber der Mountain-Pass-Mine in Kalifornien, erhielt vom Pentagon eine Investition in Höhe von 400 Millionen US-Dollar, um die heimischen Verarbeitungskapazitäten auszubauen.

Die staatliche Unterstützung erstreckt sich inzwischen auf die gesamte Branche. Energy Fuels sicherte sich ein Darlehenspaket über 725 Millionen US-Dollar, Phoenix Tailings erhielt Finanzierungszusagen in Höhe von 500 Millionen US-Dollar, während ReElement Technologies zuletzt weitere 25 Millionen US-Dollar für den Aufbau von Verarbeitungsanlagen einwerben konnte.

Gleichzeitig erschweren politische Spannungen zunehmend die Expansion der Branche. In dieser Woche geriet Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6) - der größte Produzent außerhalb Chinas - in Malaysia unter politischen Druck, nachdem das Unternehmen eine Liefervereinbarung mit dem US-Verteidigungsministerium geschlossen hatte. Mehrere Abgeordnete forderten eine strengere Kontrolle strategischer Rohstoffe und verlangten von der Regierung Klarheit über die Rolle des Landes innerhalb der amerikanischen Verteidigungslieferkette.

Für Investoren verdeutlicht die Kontroverse um Lynas eine grundlegende Entwicklung: Seltene Erden sind längst nicht mehr nur Rohstoffe. Sie haben sich zu geopolitischen Vermögenswerten entwickelt.

Vor diesem Hintergrund rücken Unternehmen in der Entwicklungsphase zunehmend in den Fokus.

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) gehört zu den Unternehmen, die vom weltweiten Wettlauf um die Diversifizierung der Lieferketten profitieren wollen. Das Unternehmen entwickelt das Seltene-Erden- und Niobium-Projekt Araxá in Brasilien, für das kürzlich eine JORC-konforme Ressource von 70,91 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 4,06 Prozent Gesamt-Seltenerdoxiden gemeldet wurde. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich bei Araxá um die größte karbonatitgebundene Hartgestein-Lagerstätte für Seltene Erden in Südamerika. Geologisch gehört das Projekt zur gleichen Lagerstättenfamilie wie die Mountain-Pass-Mine von MP Materials und das Mt-Weld-Projekt von Lynas.

Unterstützt wird das Projekt von Hancock Prospecting, das von der australischen Bergbaumilliardärin Gina Rinehart kontrolliert wird. Im Juni stellte Hancock 20 Millionen australische Dollar im Rahmen eines umfassenderen Finanzierungspakets über 60 Millionen australische Dollar bereit, mit dem die Entwicklungsarbeiten und Machbarkeitsstudien in Araxá beschleunigt werden sollen. Nach Abschluss der Transaktion dürfte sich die Beteiligung von Hancock auf rund 10,5 Prozent erhöhen.

Auch die jüngsten metallurgischen Ergebnisse haben die Investitionsgeschichte gestärkt. Die Tests zeigten, dass sowohl Niobium als auch Seltene Erden aus derselben Lagerstätte gewonnen werden können, und unterstützen damit die Strategie von St George, einen Betrieb mit zwei strategischen Rohstoffen aufzubauen. Canaccord Genuity hält derzeit an einer spekulativen Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 0,23 australischen Dollar fest.

Natürlich befindet sich St George weiterhin in der Entwicklungsphase und ist den üblichen Risiken in Bezug auf Finanzierung, Genehmigungen und Rohstoffpreise ausgesetzt.

Dennoch scheint die Richtung immer klarer zu werden. Die IEA geht davon aus, dass China selbst im Jahr 2035 noch rund 70 Prozent der weltweiten Verarbeitungskapazitäten für Seltene Erden kontrollieren könnte - selbst dann, wenn alle derzeit geplanten westlichen Projekte planmäßig umgesetzt werden.

Für Regierungen und Investoren wird die Botschaft damit zunehmend unübersehbar: Der Wettlauf um kritische Rohstoffe hat gerade erst begonnen.

Quellen

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinas-rare-earth-curbs-endanger-65-trillion-western-industry-iea-says-2026-07-16/

https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/ARU/03092779.pdf

https://www.stgm.com.au/

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/pentagon-invests-25-million-into-rare-earths-startup-reelement-technologies-2026-07-13/

https://www.prnewswire.com/news-releases/the-us-is-increasing-efforts-to-rebuild-its-rare-earth-supply-chain-302818837.html

https://sprott.com/insights/why-the-world-is-racing-to-secure-rare-earths/

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Land: Australien

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