Warum Canamera Energy Metals vom brasilianischen Seltene-Erden-Boom profitieren könnte

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Brasilien entwickelt sich zunehmend von einem Land mit großem Seltene-Erden-Potenzial zu einem strategischen Akteur im globalen Wettbewerb um kritische Rohstoffe. Canamera Energy Metals positioniert sich dabei frühzeitig in einer der wichtigsten neuen Rohstoffregionen des Westens.

Brasilien rückt ins Zentrum der Aufmerksamkeit

Seltene Erden sind längst nicht mehr nur ein Thema der Energiewende. Sie sind zu einer Frage der Versorgungssicherheit geworden.

Während China weiterhin die Aufbereitung und Raffination von Seltenen Erden dominiert, bemühen sich westliche Staaten intensiv um neue, verlässliche Lieferquellen. Brasilien könnte dabei eine Schlüsselrolle übernehmen. Das Land verfügt über die zweitgrößten Seltene-Erden-Reserven der Welt, eine etablierte Bergbauindustrie und zunehmende politische Unterstützung für die lokale Weiterverarbeitung.

Dieser Wandel zeigt sich bereits deutlich. Die brasilianische Bergbaubehörde hat 27 Forschungsprojekte im Bereich Seltene Erden identifiziert, die von 17 Unternehmen in sieben Bundesstaaten vorangetrieben werden. Gleichzeitig wollen die Entwicklungsbanken BNDES und Finep Milliardenbeträge mobilisieren, um strategische Wertschöpfungsketten im Rohstoffsektor aufzubauen.

Die ersten Unternehmen bestätigen das Potenzial

Brasiliens Seltene-Erden-Sektor zieht bereits internationales Kapital an.

Serra Verde nahm 2024 als erste produzierende Seltene-Erden-Mine des Landes den Betrieb auf. Meteoric Resources treibt sein Caldeira-Projekt mit einer Pilotanlage und einer abgeschlossenen Vormachbarkeitsstudie voran. Auch Viridis Mining & Minerals (ISIN: AU0000190829) entwickelt mit dem Colossus-Projekt in Minas Gerais ein bedeutendes Vorkommen und arbeitet an Partnerschaften für zukünftige Abnahme- und Verarbeitungsstrukturen.

Diese Unternehmen zeigen, dass Brasilien mehr sein kann als nur ein Explorationsstandort. Das Land hat das Potenzial, sich zu einem westlichen Zentrum der Seltene-Erden-Versorgung zu entwickeln.

Das ist insbesondere für kleinere Unternehmen relevant, die jetzt in den Markt eintreten. Denn sobald die ersten Projekte ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit unter Beweis gestellt haben, weitet sich das Interesse der Investoren häufig auf die nächste Generation von Explorationsgesellschaften aus.

Canamera befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase

Canamera Energy Metals (ISIN: CA13711A1003) könnte genau zu dieser zweiten Welle gehören.

Das Unternehmen verfügt bislang weder über eine definierte Ressource noch über einen konkreten Zeitplan für den Minenbau. Stattdessen bietet Canamera Anlegern einen frühen Zugang zum brasilianischen Seltene-Erden-Sektor - und zwar über ein Portfolio von Ionenton-Projekten, jener Lagerstättenart, die aufgrund ihres Potenzials für eine oberflächennahe und vergleichsweise kostengünstige Förderung zunehmend in den Fokus rückt.

Das Turvolândia-Projekt im Bundesstaat Minas Gerais lieferte bereits erste vielversprechende Ergebnisse. So wurden über eine Mächtigkeit von 13 Metern durchschnittlich 3.255 ppm Gesamtgehalt an Seltenen Erden (TREO) ab der Oberfläche nachgewiesen; Spitzenwerte erreichten sogar 6.431 ppm TREO. Aufgrund dieser Resultate erweiterte Canamera sein Bohrprogramm mit Schneckenbohrungen von ursprünglich 1.000 auf 1.200 Meter, um die Kontinuität der Mineralisierung zu untersuchen.

Für ein Explorationsunternehmen stellt dies einen entscheidenden Meilenstein dar: erste Hinweise, die überzeugend genug sind, um umfangreichere Bohrarbeiten zu rechtfertigen.

Ein zweites Projekt eröffnet zusätzliche Chancen

Mit dem São-Sepé-Projekt im Bundesstaat Rio Grande do Sul verfügt Canamera über einen weiteren möglichen Wachstumstreiber.

Auf Grundlage von Bodenproben identifizierte das Unternehmen drei prioritäre Zielgebiete - Sara, Erica und Maya -, die erhöhte Gehalte an Seltenen Erden aufweisen. Besonders interessant ist dabei der Nachweis von Dysprosium und Terbium. Diese sogenannten schweren Seltenen Erden werden für Hochleistungs-Permanentmagnete benötigt, die unter anderem in Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen und Verteidigungstechnologien zum Einsatz kommen.

Derzeit läuft ein weiteres Bohrprogramm, um zu prüfen, ob sich die Mineralisierung seitlich fortsetzt.

Durch diesen Portfolioansatz verfügt Canamera über mehr als nur eine mögliche Entdeckungschance. In einem Markt, in dem frühe Explorationserfolge rasch Aufmerksamkeit erzeugen können, bieten mehrere aussichtsreiche Projekte in Brasilien einen erheblichen strategischen Vorteil.

Das Timing könnte entscheidend sein

Auch das makroökonomische Umfeld spielt Canamera zunehmend in die Karten.

Europa bemüht sich aktiv um engere Rohstoffpartnerschaften mit Brasilien. Die brasilianische Regierung setzt auf lokale Verarbeitung und höherwertige Investitionen. Gleichzeitig suchen westliche Industrieunternehmen nach Lieferketten, die weniger abhängig von China sind. Hinzu kommt, dass staatlich unterstützte Finanzierungsprogramme den Ausbau strategischer Rohstoffprojekte innerhalb Brasiliens fördern.

Canamera steht dennoch noch vor wichtigen Aufgaben. Das Unternehmen muss erst die Kontinuität, Größe, Metallurgie und Wirtschaftlichkeit seiner Projekte nachweisen, bevor Vergleiche mit weiter entwickelten Unternehmen wie Meteoric oder Viridis gerechtfertigt sind.

Dennoch konzentriert sich Canamera auf den richtigen Rohstoff, im richtigen Land und zu einem Zeitpunkt, an dem internationale Investoren beginnen, den strategischen Wert brasilianischer Seltene-Erden-Projekte neu zu bewerten.

Die nächste Welle der brasilianischen Seltene-Erden-Geschichte formiert sich

Die erste Phase des brasilianischen Seltene-Erden-Booms bestand darin, das Potenzial des Landes zu beweisen. In der nächsten Phase könnte es darum gehen, jene aufstrebenden Unternehmen zu identifizieren, die sich noch vor der Reife des Sektors bedeutende Positionen sichern können.

Canamera Energy Metals hat sich frühzeitig in diesem Zeitfenster positioniert.

Mit positiven ersten Ergebnissen in Turvolândia, laufenden Bohrprogrammen in São Sepé und einer klaren Fokussierung auf Ionenton-Lagerstätten entwickelt sich das Unternehmen zunehmend zu einem Wert, den Investoren im Auge behalten sollten, während Brasiliens Seltene-Erden-Industrie international an Bedeutung gewinnt.

Für Anleger, die die nächste Phase des globalen Wettbewerbs um kritische Rohstoffe verfolgen, bietet Canamera Zugang zu einer Entwicklung, bei der Explorationserfolge, strategische Geografie und geopolitisches Timing zunehmend zusammenfinden.

Quellen:

https://www.globaltimes.cn/page/202606/1364474.shtml

https://www.reuters.com/world/china/eu-courts-brazil-strategic-partner-global-race-critical-minerals-2026-06-22/

https://rareearthexchanges.com/news/europe-joins-race-for-rare-earths-in-brazil/

https://mineralfunds.com/eu-pitches-brazil-a-more-beneficial-rare-earths-deal-than-us-or-china/

https://canamerametals.com/

https://viridismining.com.au/

https://meteoric.com.au/

https://www.spglobal.com/energy/en/news-research/latest-news/metals/060625-brazils-rare-earth-projects-seek-partnerships-to-enhance-energy-security?utm_source=chatgpt.com

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Canamera Energy Metals Corp.

Land: Kanadisch

ISIN: CA13711A1003

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Enthaltene Werte: CA13711A1003,AU0000190829