ATL steigt bei St George ein und setzt damit ein strategisches Vertrauenssignal

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Ein Schwergewicht der Batterieindustrie sichert sich direkten Zugang zum Araxá-Projekt für Seltene Erden und Niob und stärkt damit die strategische Position von St George Mining.

St George Mining (ISIN: US9267113002) hat eine bedeutende strategische Bestätigung durch einen der weltweit wichtigsten Akteure der Batteriebranche erhalten. Amperex Technology Limited (ATL) hat sich im Rahmen einer Umstrukturierung des gemeinsamen Lithium-Star-Joint-Ventures dazu entschieden, direkt Aktionär von St George Mining zu werden.

Im Zuge der Transaktion übernimmt St George den bislang von ATL gehaltenen 10%-Anteil an Lithium Star und wird damit alleiniger Eigentümer der westaustralischen Lithiumexplorationsgesellschaft. Als Gegenleistung erhält ATL 12,5 Millionen Aktien von St George im Wert von rund 2 Millionen AUD. Die Aktien werden zu einem Preis von 0,16 AUD je Aktie ausgegeben - ein Aufschlag von 36% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen 30 Handelstage.

Damit wandelt ATL seine Beteiligung an einem einzelnen Lithiumexplorationsprojekt in eine direkte Beteiligung an St George Mining um. Dadurch erhält das Unternehmen nicht nur Zugang zum Lithium-Star-Portfolio, sondern auch zum Vorzeigeprojekt Araxá für Niob und Seltene Erden in Brasilien.

Für Investoren kann dieser Schritt als bemerkenswerte Bestätigung der übergeordneten Strategie von St George gewertet werden. ATL, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der japanischen TDK Corporation (ISIN: JP3538800008) und einer der weltweit größten Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien, arbeitet bereits seit 2023 mit St George zusammen. Anstatt die Partnerschaft zu beenden, hat sich ATL entschieden, seine Beteiligung über eine direkte Aktienposition in der Muttergesellschaft fortzuführen.

Durch die vollständige Übernahme wird Lithium Star zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von St George. Dies ermöglicht dem Unternehmen mehr Flexibilität bei der Weiterentwicklung seiner Lithiumaktivitäten, während die strategische Beziehung zu ATL erhalten bleibt. Zum Portfolio gehören mehrere Projekte in Westaustralien, die sich in der Nähe etablierter Spodumen-produzierender Regionen befinden, welche weltweit eine wichtige Rolle bei der Versorgung der Batterieindustrie mit Rohstoffen spielen. Erste Explorationsarbeiten haben bereits prioritäre Ziele auf den Projekten Buningonia und Lindville identifiziert. Weitere Arbeiten sind geplant.

Bemerkenswert ist zudem, dass ATL wichtige kommerzielle Rechte für mögliche zukünftige Lithiumfunde behält. Gemäß der Vereinbarung erhält das Unternehmen ein Vorkaufsrecht auf bis zu 25% der Lithiumproduktion aus erfolgreichen Lithium-Star-Projekten. Die Preisgestaltung soll sich dabei an den jeweils geltenden Marktbenchmarks orientieren.

Während die Lithiumprojekte weiterhin Teil der Wachstumsstrategie bleiben, unterstreicht die Transaktion zugleich die zunehmende Bedeutung des Araxá-Projekts. Dieses wurde im Februar 2025 erworben und entwickelt sich zunehmend zum wichtigsten Werttreiber von St George. Das Projekt befindet sich im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais direkt neben den weltweit bedeutenden Niob-Operationen von CBMM und profitiert von bestehender Infrastruktur, qualifizierten Fachkräften sowie staatlicher Unterstützung für eine beschleunigte Entwicklung.

Bereits heute verfügt Araxá über eine beachtliche Ressourcenbasis. Ein in diesem Jahr veröffentlichtes Ressourcenupdate weist eine Seltene-Erden-Ressource von 70,91 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 4,06% Gesamt-Seltene-Erden-Oxiden (TREO) aus. Hinzu kommt eine Niob-Ressource von insgesamt 95,47 Millionen Tonnen. Damit zählt Araxá zu den bedeutenderen aufstrebenden Projekten im Bereich kritischer Rohstoffe und verschafft St George Zugang zu zwei Rohstoffen, die für Elektrifizierung, moderne Fertigungstechnologien und Verteidigungsanwendungen zunehmend als strategisch wichtig angesehen werden.

Vor diesem Hintergrund kann die Entscheidung von ATL, Aktionär von St George zu werden, als Anerkennung des breiteren Potenzials des Unternehmens interpretiert werden. Anstatt ausschließlich auf Lithiumexploration zu setzen, erhält ATL nun Zugang zu einer diversifizierten Plattform für kritische Rohstoffe, die Lithium, Niob und Seltene Erden umfasst - allesamt Materialien mit zentraler Bedeutung für Batterietechnologien und industrielle Anwendungen der nächsten Generation.

Gleichzeitig stehen noch wichtige Meilensteine bevor. Die Aktienausgabe muss zunächst von den Aktionären genehmigt werden. Die entsprechende Abstimmung wird voraussichtlich im Juli stattfinden. Darüber hinaus benötigen sowohl die Lithium-Star-Projekte als auch Araxá weitere Explorationsarbeiten, technische Studien und Entwicklungsmaßnahmen, bevor eine potenzielle Produktion erreicht werden kann. Wie bei allen Rohstoffprojekten werden Finanzierung, Genehmigungen, Rohstoffpreise und die operative Umsetzung entscheidende Faktoren für die zukünftige Wertentwicklung sein.

Dennoch stärkt die Vereinbarung die industrielle Vernetzung von St George zu einem Zeitpunkt, an dem der globale Wettbewerb um kritische Rohstoffe weiter zunimmt. Mit der vollständigen Kontrolle über seine Lithiumaktivitäten, einer wachsenden Ressourcenbasis in Araxá und einem führenden Batteriehersteller im Aktionariat positioniert sich St George zunehmend als breit aufgestellter Akteur entlang der Wertschöpfungskette der Energiewende - und nicht mehr nur als klassischer Explorationswert. Die nächsten Kurstreiber dürften aus weiteren Bohrprogrammen und Entwicklungsfortschritten in Brasilien sowie zusätzlichen Explorationsergebnissen in Westaustralien kommen.

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Quellen

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

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Enthaltene Werte: JP3538800008,AU000000SGQ8,US9267113002