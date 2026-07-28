Mit NVIDIA auf dem Weg zur Echtzeit-Quantencomputer: Quantum X Labs meldet Entwicklungserfolg

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Quantum X Labs (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002) hat einen weiteren Schritt auf seiner technischen Roadmap für die KI-gestützte Quantenfehlerkorrektur erreicht. Das Unternehmen berichtet über Fortschritte bei seinem Entwicklungsprogramm, das auf NVIDIA (WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040)-Beschleunigungsrechnern sowie den Softwarebibliotheken NVIDIA CUDA-Q QEC aufbaut. Ziel ist es, die bisherigen Simulationen schrittweise in Richtung hardwarebasierter Syndromdaten und künftig einer Echtzeit-Fehlerkorrektur weiterzuentwickeln.

Im Mittelpunkt stehen die Auswertung bereits erreichter Meilensteine sowie die Weiterentwicklung der Dekodierungsprozesse. Dabei setzt Quantum X auf beschleunigtes Rechnen mit NVIDIA-Technologie und CUDA-Q QEC, um den Übergang von Simulationsumgebungen zu praktischen Anwendungen vorzubereiten.

Von der Simulation zu belastbaren Decoder-Ergebnissen

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben zwei wesentliche Entwicklungsschritte abgeschlossen. Im ersten Schritt wurde der Deep-Quantum-Error-Correction-(DQEC)-Workflow auf einer NVIDIA-GPU in einer AWS-Umgebung ausgeführt. Anschließend verglich Quantum X den eigenen transformerbasierten QECCT-Decoder mit dem klassischen Minimum-Weight-Perfect-Matching-(MWPM)-Decoder unter kontrollierten Toric-Code-Rauschbedingungen. In ausgewählten simulierten Szenarien erzielte QECCT bessere Ergebnisse als MWPM.

Darüber hinaus testete das Unternehmen synthetische Surface-Code-Konfigurationen, die sich an der öffentlich verfügbaren Surface-Code-Geometrie sowie der Versuchsstruktur von Google orientieren. Die Tests umfassten mehrere Code-Distanzen. Dabei zeigte der QECCT-Decoder über verschiedene physikalische Fehlerraten hinweg stabile logische Fehler- und Bitfehlerraten.

Die vorliegenden Ergebnisse versteht Quantum X als ersten Validierungsschritt innerhalb kontrollierter Simulationsumgebungen. In den nächsten Entwicklungsphasen sollen öffentlich verfügbare experimentelle Datensätze einbezogen sowie Datenpipelines und Decoder-Workflows weiterentwickelt werden, die mit den CUDA-Q-QEC-Frameworks kompatibel sind.

Nächster Entwicklungsschritt führt zur Hardware

Zur langfristigen Roadmap gehört außerdem die geplante Zusammenarbeit mit IQCC, einem Unternehmen von Quantum Machines. Ziel ist die Erzeugung hardwarebasierter Syndromdaten auf supraleitender Quantenprozessor-Hardware. Parallel prüft Quantum X, an welchen Stellen KI-basierte Pre-Decoder-Workflows mit NVIDIA Ising sowie Verfahren zur latenzarmen Optimierung den größten Mehrwert innerhalb der Entwicklungsstrategie liefern können.

Prof. Nir Sharon, Chief Quantum Technology Scientist bei Quantum X Labs, ordnet die Fortschritte ein: "Diese Ergebnisse sind bedeutsam, weil sie unser Programm von der Cloud-Bereitstellung zu messbarer Decoderleistung und einer Surface-Code-Datenpipeline führen. Wir beschleunigen die Roadmap von QXL mit NVIDIA Accelerated Computing, CUDA-Q QEC und Low-Latency-QEC-Expertise, während IQCC den Weg zu hardwarebasierten Syndromdaten eröffnet. Dieser schrittweise Ansatz soll uns vom Offline-Benchmarking hin zu einer praktischen Echtzeit-QEC führen."

Die DQEC-Technologie von Quantum X basiert auf einer unternehmenseigenen Transformer-Architektur. Diese nutzt die Struktur von Fehlerkorrekturcodes sowie Syndrominformationen, um logische Korrekturen vorherzusagen. Das Programm soll verschiedene Stabilizer-Code-Workflows unterstützen und den Decoder sowohl als vollständigen Decoder als auch als Pre-Decoder oder hybriden Bestandteil beschleunigter Quantenfehlerkorrektursysteme evaluieren.

Breiter Technologieansatz über mehrere Geschäftsbereiche

Quantum X Labs Inc. und seine Tochtergesellschaften sind in den Bereichen Quantentechnologie, digitale Werbung, Computing sowie KI-Lösungen für Unternehmen tätig. Die Tochtergesellschaft Quantum X Labs Ltd. entwickelt Quantenalgorithmen für Anwendungen in den Bereichen Transport, Arzneimittelforschung und Sicherheit. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen an einer quantenbasierten Alternative zu GPS sowie an Lösungen zur hochpräzisen Atommesstechnik.

Zur Unternehmensgruppe gehört außerdem Gix Media, das Softwarelösungen für die Automatisierung, Optimierung und Monetarisierung von Internetkampagnen entwickelt. Mit Metagramm verfügt Quantum X zudem über einen Anbieter von Software zur grammatikalischen Fehlerkorrektur, der Funktionen für Schreiben, Korrekturlesen, Grammatik, Rechtschreibung, Zeichensetzung, Stil sowie Übersetzung und mehrsprachige Wörterbücher auf Basis von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen bereitstellt.

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Quellen:

QXL - Press Releases Detail

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Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

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