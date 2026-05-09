St George Mining gewinnt an Dynamik, während Brasiliens Vorstoß bei kritischen Mineralien an Fahrt aufnimmt

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Ressourcen-Upgrade, strategische Partnerschaften und globale Transaktionen rücken das Entwicklungspotenzial von Araxá stärker in den Fokus

St George Mining entwickelt sich zunehmend zu einem bedeutenden Akteur im schnell wachsenden brasilianischen Markt für kritische Mineralien. Hintergrund sind ein umfangreiches Ressourcen-Upgrade sowie mehrere Partnerschaften entlang der Wertschöpfungskette, die zeitgleich mit der steigenden geopolitischen Dringlichkeit zur Sicherung alternativer Lieferketten für Seltene Erden und Spezialmetalle erfolgen.

Diese Entwicklung wird sowohl auf staatlicher als auch auf Unternehmensebene vorangetrieben. Beim U.S.-Brazil Forum on Critical Minerals im März in São Paulo kamen mehr als 300 Vertreter aus Politik, Finanzwelt und Industrie zusammen, um die Zusammenarbeit bei Lieferketten zu vertiefen. Das Forum unterstrich Brasiliens wachsende Bedeutung als Rohstoffstandort mit umfangreichen Vorkommen an Niob, Seltenen Erden, Graphit und Nickel - obwohl bislang nur rund 27% des geologischen Territoriums des Landes vollständig kartiert wurden.

Für westliche Volkswirtschaften, die ihre Abhängigkeit von konzentrierten Lieferketten reduzieren möchten, gilt Brasilien zunehmend als logischer Partner. Vertreter der USA signalisierten Pläne zur Ausweitung von Investitionen sowie möglicherweise bevorzugte Handelsrahmen zur Förderung kritischer Mineralienprojekte, was die strategische Relevanz des Landes zusätzlich stärkt.

Die jüngsten Unternehmensaktivitäten verdeutlichen diese Dynamik. Im April kündigte USA Rare Earth (ISIN: US91733P1075) die Übernahme des brasilianischen Serra-Verde-Projekts für 2,8 Milliarden US-Dollar an - ein Schritt, der weithin als wichtiger Meilenstein beim Aufbau einer vollständig integrierten westlichen Lieferkette für Seltene Erden angesehen wird. Die Transaktion verbindet brasilianische Bergbauanlagen mit Verarbeitungsstandorten in den USA und Europa sowie geplanten Magnetproduktionskapazitäten in Oklahoma.

Bemerkenswert ist dabei nicht nur die Größe der Transaktion, sondern auch ihre Struktur. Durch die Verknüpfung von Bergbau, Verarbeitung und Fertigung über mehrere Jurisdiktionen hinweg will USA Rare Earth die Fragmentierung reduzieren, die westliche Lieferketten bislang eingeschränkt hat. Serra Verde zählt zu den wenigen Projekten außerhalb Asiens, die sämtliche wichtigen Magnet-Seltenen-Erden in großem Maßstab produzieren können. Die Produktion der ersten Phase soll jährlich 6.400 Tonnen Seltenerdoxide erreichen und könnte bis 2027 einen bedeutenden Anteil der nicht-chinesischen Produktion schwerer Seltener Erden liefern.

Diese Entwicklungen verdeutlichen einen breiteren Branchentrend: Die Wertschöpfung verschiebt sich zunehmend von der reinen Rohstoffgewinnung hin zu integrierten Lieferketten, die Endprodukte direkt an die Industrie liefern können. Diese Dynamik prägt zunehmend auch die Strategien aufstrebender Entwickler wie St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8).

Das australische Unternehmen hat bei seinem zu 100% kontrollierten Araxá-Projekt für Seltene Erden und Niob im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais zuletzt deutlich an Dynamik gewonnen. Ausschlaggebend war eine erhebliche Aufwertung der Mineralressource. Die Anfang März veröffentlichte aktualisierte Schätzung ergab einen Anstieg der Gesamtressource um 75% auf 70,91 Millionen Tonnen mit Gehalten von 4,06% Gesamtoxiden Seltener Erden (TREO) und 0,62% Niobpentoxid.

Besonders wichtig: Der höherwertige Anteil der Kategorien "Measured" und "Indicated" stieg um 218% auf 29,49 Millionen Tonnen mit 4,56% TREO und 0,75% Niob. Damit wurde eine deutlich robustere Grundlage für zukünftige Wirtschaftlichkeitsstudien geschaffen. Wie aus den Ressourcentabellen auf Seite 1 der Veröffentlichung hervorgeht, spiegelt dieses Wachstum sowohl ein verbessertes geologisches Verständnis als auch den Erfolg jüngster Bohrprogramme wider.

Auch die Geometrie der Lagerstätte stärkt die wirtschaftliche Perspektive des Projekts. Ein großer Teil der Mineralisierung befindet sich in einer verwitterten Zone in weniger als etwa 120 Metern Tiefe, wie Querschnitte auf den Seiten 4 und 5 des technischen Berichts zeigen. Dies deutet auf Potenzial für einen Tagebau und vergleichsweise kostengünstige Fördermethoden hin.

Wichtig ist zudem, dass die aktuelle Ressourcenschätzung noch nicht das gesamte Potenzial widerspiegelt. Dutzende Bohrlöcher sowie die aufkommende East-Araxá-Entdeckung wurden noch nicht berücksichtigt, was weiteres Wachstumspotenzial signalisiert. Das Unternehmen plant fortlaufende Bohrprogramme sowie möglicherweise ein weiteres Ressourcen-Update im Laufe des Jahres 2026.

Parallel zur Ressourcenerweiterung richtet St George seine Strategie zunehmend auf eine stärkere Integration entlang der Wertschöpfungskette aus. In den vergangenen Monaten hat das Unternehmen mehrere Partnerschaften geschlossen, die die Verarbeitungseffizienz verbessern und den Wert der zukünftigen Produktpalette erhöhen sollen.

Eine Kooperation mit dem US-Unternehmen Boston Metal soll die sogenannte Molten Oxide Electrolysis-Technologie für die Niobverarbeitung testen - ein Verfahren, das Produktionsprozesse vereinfachen und Emissionen reduzieren soll. Im Erfolgsfall könnte die Technologie sowohl die Betriebskosten senken als auch seltene-Erden-reiche Nebenprodukte erzeugen.

Gleichzeitig zielt eine Partnerschaft mit dem brasilianischen Unternehmen Nanum darauf ab, weniger wertvolle Elemente wie Cer und Lanthan abzutrennen, um die Konzentration der hochpreisigen Magnet-Seltenen-Erden - insbesondere Neodym und Praseodym - im Endprodukt zu erhöhen. Dieser Ansatz entspricht dem wachsenden Fokus der Branche auf Materialien, die direkt auf die Nachfrage aus Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen und moderner Elektronik abgestimmt sind.

Eine weitere Vereinbarung mit der europäischen Engineering-Gruppe Técnicas Reunidas soll die Optimierung der Verarbeitungswege unterstützen und die Integration in westliche Lieferketten fördern, deren Ausbau von politischen Entscheidungsträgern aktiv unterstützt wird.

Auch Analysten beginnen offenbar, diese Positionierung anzuerkennen. Macquarie bestätigte zuletzt die Einstufung "Outperform" für St George Mining mit einem Kursziel von 0,20 AUD und verwies dabei auf die Größe des Projekts, die steigende Ressourcensicherheit sowie die zunehmende Dynamik im Markt für Seltene Erden.

Dennoch befindet sich das Unternehmen weiterhin in einer Vorproduktionsphase, und die Risiken bei der Umsetzung bleiben bestehen. Die Weiterentwicklung von Araxá erfordert zusätzliche metallurgische Tests, Machbarkeitsstudien und erhebliche Investitionen. Auch die Integration neuer Verarbeitungstechnologien birgt technische Risiken - insbesondere auf dem Weg zur kommerziellen Produktion.

Darüber hinaus hängt Brasiliens Fähigkeit, sein Rohstoffpotenzial in nachhaltige Produktion umzuwandeln, weiterhin von Investitionen in Exploration, Infrastruktur und regulatorische Effizienz ab. Zwar gilt die Rohstoffbasis des Landes als hervorragend etabliert, doch die vollständige Erschließung ihres Werts erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Staat und Industrie.

Trotzdem ist die Richtung klar. Mit der steigenden globalen Nachfrage nach kritischen Mineralien und den geopolitischen Veränderungen in den Lieferketten rückt Brasilien zunehmend ins Zentrum des internationalen Rohstoffmarktes.

Für St George Mining positioniert die Kombination aus einer größeren, höherwertigen Ressourcengrundlage und einem wachsenden Netzwerk strategischer Partnerschaften das Araxá-Projekt als besonders aufmerksamkeitsstarkes Vorhaben. Mit weiteren Bohrprogrammen, technischen Studien und potenziellen Abnahmevereinbarungen wird die nächste Entwicklungsphase entscheidend dafür sein, ob das Unternehmen seine wachsende Ressource in einen wirtschaftlich tragfähigen Betrieb überführen kann.

In einem Markt, der zunehmend von Versorgungssicherheit und integrierter Wertschöpfung geprägt wird, könnten jene Projekte hervorstechen, die Geologie und Strategie erfolgreich miteinander verbinden. Die jüngsten Fortschritte von St George Mining deuten darauf hin, dass das Unternehmen genau dieses Ziel verfolgt

Quellen:

https://evrimagaci.org/gpt/brazil-emerges-as-key-player-in-global-energy-535377

https://discoveryalert.com.au/usa-rare-earth-brazil-acquisition-2026-vertical-integration

https://stgm.com.au/investor-centre/analysts-report.

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

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Enthaltene Werte: AU000000SGQ8,US91733P1075