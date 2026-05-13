Die letzten Handelswochen waren für die erfolgsverwöhnten Aktionäre der Rheinmetall-Aktie ein pures Desaster. Vom Allzeithoch haben die Papiere bereits rund -45% verloren. Entsprechend drängt sich die Frage auf, ob der laufende Ausverkauf nun vor seinem Ende steht. Neben der folgenden charttechnischen Beschau liefern auch die Analysen meiner Kollegen Alex Hirschler von gestern sowie Rudolf Schneider von heute weitere Aufschlüsse. Offene Kurslücken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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