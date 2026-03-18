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Iranische Drohnen halten den Nahen Osten und damit die Weltwirtschaft weiter in Atem. Weder Städte wie Dubai noch Ölfelder in Saudi-Arabien oder Flughäfen wie in Katar sind trotz großer Verteidigungsbudgets sicher.

Unbemannte Flugobjekte, die vergleichsweise billig produziert werden können und sich nur schwer bekämpfen lassen, entwickeln sich zu einem zentralen Faktor moderner Konflikte. Milliarden müssen weltweit investiert werden. Genau in diesem Zukunftsmarkt ist Volatus Aerospace früh aktiv geworden. Das kanadische Unternehmen hat sich im Bereich unbemannter Flugsysteme breit aufgestellt - mit Lösungen für militärische ebenso wie für zivile Anwendungen. Das Unternehmen hat in den vergangenen Wochen mit einem wahren Nachrichtenfeuerwerk überzeugt. Die Aktie dürfte noch deutlich Luft nach oben haben.



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Kanadische Regierung fördert Schwerlast-Drohnensystem

Gestern hat Volatus Aerospace über staatliche Unterstützung für die Weiterentwicklung seines Schwerlast-Drohnensystems Condor XL berichtet. Das kanadische Unternehmen erhält im Rahmen des Förderprogramms NRC-IRAP bis zu 320.000 CAD. Das Geld fließt in zentrale Entwicklungsschritte wie die Avionik-Architektur, die Integration autonomer Funktionen und die Flugerprobung. Für Volatus ist das ein wichtiges Signal, denn die Förderung bestätigt die technologische Relevanz des Projekts und stärkt die Position des Unternehmens im Bereich moderner unbemannter Luftfahrtsysteme.

Auch das Management ordnet die Förderung als strategisch bedeutend ein. CEO Glen Lynch betonte, dass die Unterstützung der kanadischen Regierung bestens zur eigenen Ausrichtung passe, heimische Kompetenzen bei autonomen Luftfahrtsystemen und Dual-Use-Technologien auszubauen. Genau darin liegt für Volatus großes Potenzial. Der Condor XL ist für Zukunftsfelder wie Schwerlastlogistik, Infrastrukturversorgung, Notfallhilfe und staatliche Anwendungen konzipiert und soll unabhängig von Start- und Landebahnen einsetzbar sein. Bis Anfang 2027 will Volatus die Entwicklung weiter vorantreiben und damit nicht nur die technologische Basis stärken, sondern auch seine Position in einem dynamisch wachsenden Markt weiter ausbauen.

Schwerlast-Drohnen erobern zivilen Markt

Und auch im zivilen Bereich tut sich einiges. Volatus Aerospace hat kürzlich mit einem bedeutenden Auftrag aus der Offshore-Windindustrie einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Kommerzialisierung seiner Drohnenlogistik gemacht. Das Unternehmen soll für einen großen Betreiber von Offshore-Windparks ein System für ferngesteuerte Schwerlast-Drohnenflüge entwickeln und in den kommerziellen Einsatz überführen. Ziel ist es, Werkzeuge, Ersatzteile und andere kritische Güter mit einem Gewicht von bis zu 100 kg direkt von Schiffen auf die Gondeln von Windkraftanlagen auf hoher See zu transportieren. Damit positioniert sich Volatus in einem hochattraktiven Zukunftsmarkt, in dem sichere, effiziente Transportlösungen für Wartung und Service immer wichtiger werden.

Besonders überzeugend ist dabei der ganzheitliche Ansatz von Volatus. Das Technologieunternehmen übernimmt nicht nur Flugoperationen, sondern auch Missionsplanung, technische Integration und regulatorische Umsetzung. Gesteuert werden die Einsätze zentral über das eigene Operationszentrum, das Echtzeit-Überwachung, klare Kontrollstrukturen und hohe Sicherheitsstandards ermöglicht. Der Auftrag unterstreicht, dass Volatus seine Technologie gezielt in skalierbare und wirtschaftlich attraktive Dienstleistungen überführt. Gleichzeitig stärkt das Projekt die Position des Unternehmens in zukunftsträchtigen Bereichen wie kritische Infrastruktur, maritime Logistik und Dual-Use-Anwendungen. In der Öl- und Gasbranche ist man schon länger aktiv und überwacht beispielsweise rund 1,7 Mio. Kilometer Pipeline pro Jahr.

Übernahme sichert Technologie

Und auch strategisch geht Volatus sehr klar vor. Das Unternehmen treibt den Ausbau der integrierten Luftfahrtplattform weiter voran und hat dafür nun auch die restlichen 41,53% an Synergy Aviation übernommen. Damit gehört die Gesellschaft vollständig zu Volatus, was die Konsolidierung der kommerziellen Flugaktivitäten ermöglicht und zugleich die Steuerung von Luftfahrt, Training, Engineering und Fertigung vereinfacht. Bezahlt wurde die Transaktion mit insgesamt 2.444.243 neuen Stammaktien.

Diese ganzen Nachrichten kamen, nachdem man Anfang März mit der Vorstellung des SKYDRA-Systems zur Drohnenabwehr bereits für einen Paukenschlag gesorgt hatte. Dabei handelt es sich um eine Software-as-a-Service-Plattform (SaaS), die zur Unterstützung der operativen Planung und Simulation von Systemen zur Abwehr unbemannter Luftfahrzeuge entwickelt wurde. Die Umsätze in diesem Bereich sollten ab dem kommenden Jahr spürbar werden und besonders margenstark sein.

Fazit: Kursziele zu niedrig?

Volatus Aerospace entwickelt sich immer mehr zu einem der spannendsten Profiteure des globalen Drohnen-Superzyklus. Die Kanadier sind im militärischen Bereich als NATO-Partner etabliert und decken dort ein breites Spektrum bis hin zur Pilotenausbildung ab. Gleichzeitig eröffnen sich im zivilen Sektor laufend neue Einsatzfelder. Die Auftragspipeline von mehr als 600 Mio. CAD ist eine starke Basis für weiteres Wachstum. Vor diesem Hintergrund und dem anhaltend starken Newsflow wirken die Kursziele der Analysten von bis zu 1,25 CAD (aktueller Kurs bei rund 0,82 CAD) eher wie eine Zwischenstation für die Aktie.

Wann bricht die Volatus-Aktie nach oben aus? Quelle: LSEG

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