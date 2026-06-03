Ergibt sich hier gerade eine riesige Chance für Anleger? Während alles, was nur im Entferntesten mit KI zu tun hat durch die Decke geht, ist bei Rüstungsaktien die Luft raus. Dabei geht bei dieser Drohnen-Aktie operativ gerade die Post ab. Sie ist nicht nur im militärischen Bereich aktiv, sondern auch im zivilen. Und eins ist wohl unbestritten: Die Entwicklung von Drohnen und deren Abwehr wird in den kommenden Jahren zum kritischen Faktor auf dem Schlachtfeld und im normalen Leben. Und dafür baut Volatus Aerospace gerade eine der wahrscheinlich spannendsten Plattformen der Welt auf. Dabei profitiert man von dem Milliardenbudget im Heimatmarkt Kanada und von der NATO-Aufrüstung. Als nächstes will Volatus in den USA durchstarten und im Drohnenbrennpunkt überhaupt - der Ukraine. Es kann eigentlich nur eine Frage der Zeit sein, bis die Aktie explodiert.Den vollständigen Artikel lesen ...
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