© Foto: OpenAIVolatus und Singular wollen das autonome Schwerlastflugzeug FlyOx 1 für Waldbrandbekämpfung, Katastrophenschutz und Behördeneinsätze in Kanada etablieren.Volatus Aerospace will gemeinsam mit dem spanischen Flugzeugentwickler Singular Aircraft eine neue autonome Luftfahrtkapazität für Kanada aufbauen. Im Mittelpunkt der strategischen Partnerschaft steht die Einführung des Schwerlastflugzeugs FlyOx 1. Volatus soll als strategischer Partner von Singular in Kanada auftreten. Beide Unternehmen prüfen eine Fertigung und Systemintegration vor Ort sowie den späteren operativen Einsatz und die langfristige Wartung. Die Plattform soll vor allem bei der Waldbrandbekämpfung, im Katastrophenschutz, bei …
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